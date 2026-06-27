ചമ്പത് റായിയുടെ മുന് ഡ്രൈവര്ക്ക് കാണിക്കവഞ്ചിയുടെ താക്കോല്; രാമക്ഷേത്ര തട്ടിപ്പില് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് പുറത്ത്
വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ നിയമിക്കുക, വോട്ടെണ്ണൽ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും പുറത്തുപോകുമ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിശോധിക്കുക തുടങ്ങി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ (എസ്ഒപികൾ) ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
By PTI
Published : June 27, 2026 at 4:09 PM IST
ലക്നൗ: രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്കപ്പണം വകമാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് കേസില് സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളുമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി). ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണമിടപാട് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനത്തില് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകള് സംഭവിച്ചതായും പണം എണ്ണുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് (SOP) ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായും എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണിക്കപ്പണം എണ്ണുന്ന ജോലിയില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്ന എട്ടുപേരെ പോലീസ് ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ശ്രീരാമജന്മഭൂമി തീര്ത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായുടെ മുന് ഡ്രൈവര് രാമശങ്കര് യാദവ് എന്ന തിന്നു യാദവിന്റെ കൈവശമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന കാണിക്കവഞ്ചികളുടെ (ഹുണ്ടികള്) താക്കോലുകള് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിയമങ്ങള് കാറ്റില്പ്പറത്തിയാണ് ഡ്രൈവര്ക്ക് ഈ താക്കോലുകള് നല്കിയതെന്നും, താക്കോല് ലഭിച്ച കാണിക്കവഞ്ചികളിലെ തുക ഇയാള് ലിവറേറ്റ് ചെയ്തതായും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ പണമിടപാടുകളില് ക്രമക്കേട് സംശയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് 2025-ല് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അധികൃതരും സംയുക്തമായി യോഗം ചേര്ന്നാണ് കര്ശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള് രൂപീകരിച്ചത്. ട്രസ്റ്റ് അംഗം അനില് മിശ്ര, എസ്.ബി.ഐ പ്രതിനിധി ഗോവിന്ദ് മിശ്ര എന്നിവര് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളില് ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. പണം എണ്ണുന്ന ജീവനക്കാര്ക്ക് പോക്കറ്റുകളില്ലാത്ത പ്രത്യേക വസ്ത്രധാരണ രീതി ഏര്പ്പെടുത്തുക, സൈനിക് സെക്യൂരിറ്റി സര്വീസസിലെ സുരക്ഷാ ഗാര്ഡുകളെ നിയോഗിക്കുക, പണം എണ്ണുന്ന മുറിയില് പ്രവേശിക്കുന്നവരെയും പുറത്തുപോകുന്നവരെയും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും തന്നെ ക്ഷേത്രത്തില് പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് എസ്.ഐ.ടി കണ്ടെത്തി.
പണം എണ്ണുന്ന മുറിയിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള് 180 ദിവസത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചുവെക്കണമെന്ന നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കെ, വെറും 45 ദിവസത്തെ ദൃശ്യങ്ങള് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയും പണം എണ്ണുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനുമായ സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവയെ ട്രസ്റ്റിലെ ഉന്നതനായ ഒരു ഭാരവാഹിയുടെ ശുപാര്ശയിലാണ് നിയമിച്ചതെന്നും അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജൂണ് ഏഴിന് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന് അഖിലേഷ് യാദവാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്കപ്പണത്തില് വലിയ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ആദ്യമായി രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാല് ഈ ആരോപണത്തെ അക്കാലത്ത് ട്രസ്റ്റ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് പൂര്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റിങ്ങില് അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. തുടര്ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജൂണ് 13-നാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കാന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചത്.
വെറും ആറു ദിവസത്തെ അന്വേഷണം കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗുരുതരമായ ഭരണപരമായ വീഴ്ചകളും അഴിമതിയും കണ്ടെത്താന് എസ്.ഐ.ടിക്ക് സാധിച്ചു. ജൂണ് 23-ന് എസ്.ഐ.ടി തങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ട് സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 2024 ജനുവരി 22-ലെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്തോതിലാണ് ഭക്തജനപ്രവാഹമുണ്ടായത്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയാഗ്രാജിലെ മഹാകുംഭമേളയുടെ സമയത്ത് വലിയ തുകയാണ് കാണിക്കയായി ലഭിച്ചത്.
റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജൂണ് 25-ന് കേസില് ഔദ്യോഗികമായി എഫ്.ഐ.ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും തിന്നു യാദവ്, സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ, അവിനാശ് ശുക്ല, അനുകല്പ് മിശ്ര, ലവ്കുഷ് മിശ്ര, മനീഷ് കുമാര് യാദവ്, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, രാമശങ്കര് മിശ്ര എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഇതില് തിന്നു യാദവ് തന്റെ ബന്ധുവായ മനീഷ് കുമാറിനെ പണം എണ്ണുന്ന യൂണിറ്റില് അനധികൃതമായി ജോലിക്ക് കയറ്റിയിരുന്നു. എട്ടു പ്രതികളെയും നിലവില് തിങ്കളാഴ്ച വരെ ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതികളില് ആറുപേരില് നിന്നായി എണ്പതു ലക്ഷത്തോളം രൂപയും ഇതിന് പുറമെ വിദേശ കറന്സികളും പൊലീസ് കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
വിവാദങ്ങള് ഉയര്ന്നതിന് പിന്നാലെയും എസ്.ഐ.ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായും പണം എണ്ണുന്ന മുറിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ശൗചാലയത്തില് നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. വന് സുരക്ഷാ വീഴ്ച പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തില് രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിലവിലെ ഭരണസംവിധാനത്തില് വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന.
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