അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം പൂര്ണതയിലേക്ക്; കാവി കൊടിയുയര്ത്തി പ്രധാനമന്ത്രി
ശ്രീരാമന്റെയും സീതാദേവിയുടെയും വിവാഹ പഞ്ചമി ദിനത്തിലാണ് പതാക ഉയര്ത്തല്.
ന്യൂഡല്ഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊടി ഉയര്ത്തി (ധ്വജാരോഹണം). ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ, മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ആർഎസ്എസ് നേതാവ് മോഹൻ ഭഗവത് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിര്മാണം പൂര്ത്തീകരിച്ചതിന്റെ പ്രതീകമായുള്ള ആചാരപരമായ കൊടിയുയര്ത്തലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. 11.58നും 12 മണിക്കും ഇടയിലാണ് പതാക ഉയര്ത്തിയത്.
ധ്വജാരോഹണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. പതാക ഉയര്ത്തല് ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി അയോധ്യയില് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോയും നടന്നിരുന്നു. സാകേത് കോളജില് നിന്നും ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോ അയോധ്യധാം വരെ നീണ്ടു. റോഡ് ഷോയ്ക്ക് പിന്നാലെ അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളില് അദ്ദേഹം സന്ദര്ശനം നടത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പതാക ഉയര്ത്തിയത്.
നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും അയോധ്യ നിവാസികളും ചടങ്ങില് സംഗമിച്ചു. പിന്നാക്ക സമുദായപ്രതിനിധികളും ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. നേരത്തെ നടന്ന പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രദേശവാസികള്ക്ക് ക്ഷണമില്ലായിരുന്നു. ഇത് അയോധ്യയില് ബിജെപിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രം ഉള്പ്പെടുന്ന മണ്ഡലത്തില് അടക്കം ബിജെപിക്ക് തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു.
മാർഗശീർഷ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ശുഭപഞ്ചമി ദിനത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടന്നത്. ശ്രീരാമന്റെയും സീതാദേവിയുടെയും വിവാഹ പഞ്ചമി ദിനമായ അഭിജിത് മുഹൂർത്തത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ചടങ്ങ്.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശിഖിരത്തില് 191 അടി ഉയരത്തിലാണ് പതാക സ്ഥാപിച്ചത്. 10 അടി ഉയരവും 22 അടി നീളവുമുള്ളതുമാണ് പതാക. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നാണ് പതാക നിര്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ ആര്ശങ്ങളുടെ സൂചകമായി കോവിദാര വൃക്ഷത്തിന്റെ ചിത്രം ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഓം എന്നും ഇതില് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാമരാജ്യത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പതാക അന്തസിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക തുടർച്ചയുടെയും സന്ദേശം നൽകുമെന്നാണ് അധികൃതര് പറയുന്നത്.
2020ലാണ് അയോധ്യയില് രാമക്ഷേത്രത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത്. തുടര്ന്ന് അഞ്ച് വര്ഷവും മൂന്ന് മാസവും കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന മന്ദിരത്തിന്റെ നിര്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.
സുരക്ഷ കര്ശനം: പതാക ഉയര്ത്തല് ചടങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അയോധ്യ ജില്ലയില് വന് സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പരിപാടിക്കെത്തിയ അതിഥികള്ക്ക് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തേക്ക് മൊബൈല് ഫോണുകള് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്.
