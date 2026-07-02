അയോധ്യയിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; 'സുപ്രീംകോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണം': കെസി വേണുഗോപാൽ
ഭഗവാൻ രാമൻ്റെ പേരിൽ ശേഖരിച്ച സംഭാവനകളുടെ ദുരുപയോഗം വെറും സാമ്പത്തിക അഴിമതിയല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് വേണുഗോപാൽ എക്സിൽ പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : July 2, 2026 at 7:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് കത്തെഴുതി കോൺഗ്രസ് എംപിയും പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (പിഎസി) ചെയർപേഴ്സണുമായ കെസി വേണുഗോപാൽ. അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പ് "രാഷ്ട്രത്തെ പിടിച്ചുലച്ചുവെന്നും" ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഭഗവാൻ രാമൻ്റെ പേരിൽ ശേഖരിച്ച സംഭാവനകളുടെ ദുരുപയോഗം വെറും സാമ്പത്തിക അഴിമതിയല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് വേണുഗോപാൽ എക്സിൽ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന വലിയ തട്ടിപ്പ് രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കി. കോടിക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ ഭക്തർ തങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നേടിയ സമ്പാദ്യം ശ്രീരാമൻ്റെ പേരിൽ നൽകി.'മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാനെ, ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ തന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും കളങ്കപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന്" വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു.
സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് രൂപീകരിച്ച ഒരു പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് വഴിയാണ് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതെന്നും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകൾക്ക് കേന്ദ്രം ഉത്തരവാദിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു ശൃംഖലയുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച മുൻ പരാതികൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
"മോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി മുന്നറിയിപ്പുകൾ... ആവർത്തിച്ച് അവഗണിക്കപ്പെട്ടു... ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട എസ്ഐടി നടപടികൾ പോലും വെറും കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ മാത്രമാണ്. ഇത് ഒരു സാധാരണ കൊള്ളയടിക്കപ്പുറമാണ്... ഈ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിർണായക സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ അടിച്ചമർത്തുകയും സംഭാവന കണക്കുകൂട്ടലിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി നേരിടേണ്ടിവന്നുവെന്നും വേണുഗോപാൽ കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ സ്ഥാപനപരമായ പരാജയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിന് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ്, മുൻ ട്രസ്റ്റി അനിൽ മിശ്ര, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഗോപാൽ റാവു എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കി ഫൈസാബാദ് ബാർ അസോസിയേഷൻ ഇന്ന് അയോധ്യ പൊലീസിന് പരാതി നൽകി.
പുതിയ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ എഫ്ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ബാർ അസോസിയേഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് ജൂൺ 25ന് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെയാണ് ഈ വിവാദങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് വിവാദത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചമ്പത് റായ്യും മുൻ ട്രസ്റ്റി അനിൽ മിശ്രയും സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവച്ചു.
അതേസമയം ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (SIT) കാലാവധി 15 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തുടര് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാന വ്യക്തികളുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
ALSO READ: ആറ് തലമുറകള്, ഒരൊറ്റ വീട്ടില്, കൂട്ടായ്മയുടെ സന്ദേശം വിളിച്ചോതി 83അംഗ കുടുംബം