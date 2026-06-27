അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; എട്ടു പ്രതികൾ റിമാൻഡിൽ
പ്രതികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത 79,85,493 രൂപ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫിസർ കെ.സി വർമ അറിയിച്ചു
Published : June 27, 2026 at 9:07 AM IST
അയോധ്യ: അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ലഭിച്ച സംഭാവനകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എട്ടു പ്രതികളെ കോടതി മൂന്നു ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് പ്രതികളെ റിമാൻഡ് മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ജൂൺ 29 തിങ്കളാഴ്ച ഇവരെ വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
79 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തു
പ്രതികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത 79,85,493 രൂപ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫിസർ കെ.സി വർമ അറിയിച്ചു. പ്രതികൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും തുക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് നിവേദിത സിങ്ങിൻ്റെ കോടതിയിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കിയത്. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും കണ്ടെടുത്ത പണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പ്രതികളെ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
എസ്.ഐ.ടി അന്വേഷണം
ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകളിൽ വ്യാപകമായ തിരിമറി നടന്നുവെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്.ഐ.ടി) നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഘം നൽകിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് എട്ടുപേർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം ജൂൺ 13നാണ് സർക്കാർ എസ്.ഐ.ടി രൂപീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയ സംഘം ജൂൺ 23ന് സർക്കാരിന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
കുരുക്കായി അഴിമതി നിരോധന നിയമവും
ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അംഗമായ കൃഷ്ണ മോഹൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. മോഷണം, വിശ്വാസവഞ്ചന, മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബി.എൻ.എസ്) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബി.എൻ.എസ് 305 എ, 306, 317(2), 317(5), 316(5), 61(2), 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ 13(1)(എ), 13(2) വകുപ്പുകളും പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ റിമാൻഡ് കാലാവധി അവസാനിച്ച ശേഷം, തുടർനടപടികൾക്കായി അഴിമതി കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക ജഡ്ജിക്ക് മുന്നിലായിരിക്കും പ്രതികളെ ഹാജരാക്കുക. കോടതി നടപടികൾക്കിടെ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോടതി പരിസരത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. റിമാൻഡ് ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ പ്രതികളെ ജില്ല ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.
ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരമൊരു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പ്രതിദിനം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തർ സംഭാവനയായി നൽകുന്നത്. ഇതിൽ കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ട്രസ്റ്റ് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശോധനകൾക്കിടയിലാണ് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ ലഭിച്ചതും തുടർന്ന് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതും. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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