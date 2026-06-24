അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; അന്വേഷണ സംഘത്തിന് എതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കെജ്രിവാൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : June 24, 2026 at 8:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്(എസ്ഐടി) എതിരെ ആരോപണവുമായി ആംആദ്മി ദേശീയ കൺവീനറും മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചതെന്ന് കെജ്രിവാൾ ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ, അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറുപടി നൽകി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കെജ്രിവാൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്.
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"പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചുവരുത്താനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ റെയ്ഡുകൾ നടത്താനോ അധികാരമില്ല. എഫ്ഐആർ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് ഈ എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?" കെജ്രിവാൾ ചോദിച്ചു. വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി വൈകിപ്പിക്കാനും അന്വേഷണം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ആംആദ്മി നേതാവ് ആരോപിച്ചു.
അയോധ്യയിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 2021ൽ സമാനമായ ഒരു അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു. അന്ന് രൂപീകരിച്ച എസ്ഐടി എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെന്നും ഇന്ന് ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമാനമായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആളുകൾ ഈ എസ്ഐടിയെക്കുറിച്ചും മറക്കുമെന്നും കെജ്രിവാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിലവിലെ അന്വേഷണം താഴേതട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായും വലിയ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായും കെജ്രിവാൾ ആരോപിച്ചു. ഇത്രയും കാലം ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജൂനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമേ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണം മുകളിലുള്ളവരിലേക്ക് എത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിഷയം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കെജ്രിവാൾ ചോദിച്ചു. "സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിൽ, കേസ് സിബിഐക്കോ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോ റഫർ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇതുവരെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. നിരവധി സനാധന ധർമ്മ ഭക്തരും അനുയായികളും ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുന്നുണ്ടെന്നും വിഷയത്തിൽ സുതാര്യവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കെജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിലവിൽ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണച്ചുമതലയിൽ അടിമുടി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ ചുമതല അയോധ്യ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ശശാങ്ക് ത്രിപാഠിക്കാണ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്.
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