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അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തിരിമറി; ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഈ മാസം 13ന് പരിഗണിക്കും

ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിൽ ജൂലൈ 13 ന് സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനമെടുക്കും.

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Ayodhya Ram Temple, Supreme Court (ANI, ETV Bharat)
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By ANI

Published : July 10, 2026 at 2:10 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഈ മാസം ജൂലൈ 13ന് പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്.

അതിനിടെ, ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളായ ചമ്പത് റായ്, അനിൽ മിശ്ര, ഗോപാൽ റാവു എന്നിവരുടെ വിഐപി ദർശന പാസ് ഐഡികൾ മരവിപ്പിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അംഗം മഹന്ത് ദിനേന്ദ്ര ദാസ് മഹാരാജ് നിഷേധിച്ചു. ചമ്പത് റായിയുടെ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോഴും പാസുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലെന്നും പഴയ സംവിധാനം അതേപടി തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കേസിൽ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാളായ അനുകൽപ് മിശ്രയെ അയോധ്യ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ദിനേന്ദ്ര ദാസിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിലും ഭരണകൂടത്തിലും തനിക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. സംഭാവനകളുടെ സുരക്ഷയെയും മാനേജ്മെൻ്റിനെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇതൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എഎൻഐയോട് പ്രതികരിച്ചു. രാംലല്ലയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭരണകൂടവും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊലീസിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അവർ അവരുടെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, കള്ളന്മാരെ പിടികൂടി തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എസ്ഐടി അന്വേഷണം
ക്ഷേത്രത്തിലെ സാമ്പത്തിക തിരിമറി ഉത്തർപ്രദേശിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ പണം എണ്ണുന്ന മുറിയിൽ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായതായി എസ്ഐടിയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജീവനക്കാർ വസ്ത്രങ്ങൾ, പോക്കറ്റുകൾ, ഷൂസുകൾ, മറ്റ് വ്യക്തിഗത സാധനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പണം ഒളിപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നും ആസൂത്രിതവും നിരന്തരവുമായ മോഷണമാണെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ജൂൺ അഞ്ച് വരെയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന്, പണം എണ്ണുന്ന ജീവനക്കാർ നോട്ടുകെട്ടുകൾ ഒളിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ 70ഓളം സംശയാസ്പദമായ ദൃശ്യങ്ങൾ എസ്ഐടിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളിലേക്കാണ് എസ്ഐടിയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. പണം എണ്ണുന്ന ഹാളിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലും പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന വഴിയിലും ജീവനക്കാരെ ദേഹപരിശോധന നടത്തിയിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ജീവനക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായ സാധനങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ വിവാദം
കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തിരിമറി നടന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് അപഹരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അന്വേഷണം സുതാര്യമായിരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

SUPREME COURT OF INDIA
SHRI RAM JANMABHOOMI TRUST
AYODHYA TEMPLE FUND ISSUE
UP SIT INVESTIGATION
AYODHYA RAM MANDIR SCAM

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