രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന് ആദ്യ സിഇഒ വരുന്നു; നിയമനം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ
ഓഗസ്റ്റ് 11, 12 തീയതികളിൽ അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര കാമ്പസിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്തിമഘട്ട അഭിമുഖം
Published : August 13, 2026 at 12:51 PM IST
അയോധ്യ: ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ മുഴുവൻ സമയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറെ (സിഇഒ) കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ. ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 16 പേരുടെ അന്തിമഘട്ട അഭിമുഖം പൂർത്തിയായതായും, ഇതിൽനിന്ന് മൂന്നുപേരുടെ പേരുകൾ ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറുമെന്നും സെർച്ച് കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് പ്രമോദ് കോഹ്ലി, ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ (റിട്ട.) വി.കെ ചതുർവേദി, ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. സുരേഷ് ഹാവ്റെ എന്നിവരടങ്ങിയ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയാണ് സുപ്രധാന തസ്തികയിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം നടത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 11, 12 തീയതികളിൽ അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര കാമ്പസിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്തിമഘട്ട അഭിമുഖം. അന്തിമ സ്ഥാനാർഥികളുടെ മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയാക്കി മൂന്നുപേരുടെ പാനൽ ഉടൻ തന്നെ ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറുമെന്നും, ട്രസ്റ്റാണ് സിഇഒയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്നും ബുധനാഴ്ച രാത്രി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
നിയമനം വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ
श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की प्रक्रिया के संबंध में आधिकारिक वक्तव्य— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) August 12, 2026
Official statement by Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra regarding the process for selection of the Chief Executive Officer. pic.twitter.com/yfrm7BVxCb
അപേക്ഷിച്ചത് അയ്യായിരത്തിലധികം പേർ
വളരെ സുതാര്യവും കർശനവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെയാണ് സിഇഒയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 5,585 അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 3,877 പേർ വിശദമായ ബയോഡാറ്റ സമർപ്പിച്ചു. മാനേജ്മെൻ്റ് മികവ്, വലിയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലെ പരിചയസമ്പത്ത്, ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം, കാഴ്ചപ്പാട്, തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് ആദ്യഘട്ട ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. തുടർന്ന് 111 പേരെ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു. ആശയവിനിമയ ശേഷി, പ്രൊഫഷണൽ പരിചയം, നേതൃഗുണം, സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം എന്നിവയായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിച്ചത്.
ഇതിൽനിന്നാണ് 16 പേരെ അയോധ്യയിൽ നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സൈന്യത്തിൽനിന്ന് വിരമിച്ചവർ, മുൻ ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സർക്കാർ-സർക്കാരിതര മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചവർ തുടങ്ങിയവരാണ് അവസാന പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് അർഹതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുതാര്യമായ നിയമനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
ചുമതലകളും കാലാവധിയും
മൂന്നു വർഷത്തെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സിഇഒയുടെ നിയമനം. മികച്ച പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലാവധി നീട്ടിനൽകും. ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ചർച്ചകളിലൂടെ തീരുമാനിക്കും. ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും സിഇഒ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭരണനിർവഹണം, ഭാവി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് സിഇഒ ആണ്.
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സാമ്പത്തിക സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക, സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക, മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക, ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക, വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സിഇഒയുടെ ചുമതലകളായിരിക്കും.
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