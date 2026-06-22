അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര കാണിക്കപ്പണത്തിൽ വൻ തിരിമറി; എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗിക്ക് ഇന്ന് കൈമാറും
കേസിൽ ഇതുവരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു.
Published : June 22, 2026 at 4:19 PM IST
അയോധ്യ: അയോധ്യ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്കപ്പണത്തിലും ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച വഴിപാടുകളിലും വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന പരാതിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് സമർപ്പിക്കും.
ലക്നൗ ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർ വിജയ് വിശ്വാസ് പന്ത് തലവനായ മൂന്നംഗ എസ്ഐടി തയ്യാറാക്കിയ 150 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് കൈമാറുക. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകും വരെ അയോധ്യ വിട്ടുപോകരുതെന്ന് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളോട് എസ്ഐടി കർശനമായി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഹാകുംഭമേള കാലത്ത് വൻ അഴിമതി?
ഭക്തർ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സ്വർണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ, വജ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രേഖകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് എസ്ഐടി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചോ കൃത്യമായ കണക്കുകളെക്കുറിച്ചോ തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകാൻ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: On the alleged Ram Mandir donation embezzlement case, Mahant Sanjay Das Maharaj says, “CM Yogi Adityanath has constituted an SIT…an impartial investigation into the matter is currently underway…everyone should place their trust in the government… pic.twitter.com/8BJemI1fKB— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 22, 2026
2025 ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ നടന്ന മഹാകുംഭമേളയുടെ സമയത്താണ് പ്രധാനമായും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സംശയിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ആ സമയത്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കാണിക്കവഞ്ചികൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു.
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ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് പ്രധാന തിരിമറി നടന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് വിപണി വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിയതും കെട്ടിട നിർമാണ സാമഗ്രികൾ സംഭരിച്ചതും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.'
अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 22, 2026
शुक्रवार को मैं दर्शन के लिये श्री राम मंदिर जाऊँगा
തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ഒത്തുകളി: പ്രതിപക്ഷം
ക്ഷേത്രത്തിലെ കോടികളുടെ കാണിക്കപ്പണം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു എഫ്ഐആർ (FIR) പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഒത്തുകളിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി താരിഖ് അൻവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കുറ്റക്കാരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മോഷ്ടിക്കപ്പെടാതെ എസ്ഐടി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും, തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും തിരിമറി നടത്താനും വേണ്ടിയാണ് ബിജെപി സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിന് സമയം നീട്ടി നൽകുന്നതെന്നും സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് ആരോപിച്ചു.
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ കോടികളുടെ കാണിക്ക മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടും സർക്കാർ ആരെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എപി കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ചോദിച്ചു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജൂൺ 26ന് താൻ അയോധ്യ സന്ദർശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.എന്നാൽ, മുൻ രാംലല്ല ഹർജിക്കാരനും ഹനുമാൻഗഢി ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹന്തുമായ ധർമദാസ് ബാബ ഈ പ്രവൃത്തിയെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
SIT ध्यान रखे… कहीं जाँच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 21, 2026
फिर कहेंगे 15 दिन और इंतज़ार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं।
മഹന്ത് സഞ്ജയ് ദാസ് മഹാരാജും സർക്കാരിലും എസ്ഐടിയിലും വിശ്വാസമർപ്പിക്കാനും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.ജൂൺ 13നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ഈ എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചത്. ലക്നൗ ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർ വിജയ് വിശ്വാസ് പന്ത്, ഐജി കിരൺ എസ്, ധനകാര്യ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി നീൽ രത്തൻ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് സമിതി.
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