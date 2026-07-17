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രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: രണ്ട്‌ പ്രതികളെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് അയോധ്യ പൊലീസ്

കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയുടെ വ്യാപ്‌തി കണ്ടെത്തുന്നതിനും പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പൊലീസ്.

AYODHYA TEMPLE CASE POLICE WANT 7 DAY REMAND ACCUSED RAM TEMPLE DONATION THEFT CASE AYODHYA POLICE
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം (ANI)
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By ANI

Published : July 17, 2026 at 2:00 PM IST

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ലഖ്‌നൗ: ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ടിന്നു യാദവും മനീഷ് യാദവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അയോധ്യ പൊലീസ് പ്രാദേശിക കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയുടെ വ്യാപ്‌തി കണ്ടെത്തുന്നതിനും പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

പൊലീസിൻ്റെ വാദമനുസരിച്ച്, പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്താനും മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട തുകയുടെ യഥാർഥ കണക്ക് പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനും നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ തെളിവുകളും പണവും കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രണ്ട് പ്രതികളെ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്‌തു

കേസിൽ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ശ്രീവാസ്‌തവ, രാമശങ്കർ മിശ്ര എന്നിവരെയും കോടതി അനുവദിച്ച 14 മണിക്കൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ബുധനാഴ്‌ച വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തു. ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക പണം എണ്ണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന വിരമിച്ച ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ശ്രീവാസ്‌തവ.

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ഇതിന് മുമ്പ് അറസ്റ്റിലായ അവിനാഷ് ശുക്ല, അനുകൽപ് മിശ്ര, ലവ്‌കുഷ് മിശ്ര, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ എന്നിവരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. നിലവിൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പ്രതികളുടെയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി അയോധ്യ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. അടുത്ത ഹിയറിങ് ജൂലൈ 27നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എസ്‌ഐടി റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സർക്കാരിന്

കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത 24 മുതൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കില്ലെന്നും നിലവിലെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ജൂലൈ 1ന് എസ്‌ഐടിക്ക് 15 ദിവസത്തെ അധികസമയം സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു. കേസിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു ഈ സമയം അനുവദിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, പണം എണ്ണുന്ന രീതി, ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു.

എസ്‌ഐടിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ജൂൺ 5 വരെ ക്ഷേത്രത്തിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം 70 സംശയാസ്‌പദ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നു. പണം എണ്ണുന്ന ജീവനക്കാർ നോട്ടുകെട്ടുകൾ ഒളിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ.

അന്വേഷണത്തിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചകളും വ്യക്തമായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള കവാടത്തില്‍ പരിശോധനകൾ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തിയിരുന്നില്ല. ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിവിധ കാണിക്കപ്പെട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള പണം ഒന്നിച്ചാണ് എണ്ണിയിരുന്നത്. ഇത്തരം വീഴ്‌ചകളാണ് തട്ടിപ്പിന് സാഹചര്യമൊരുക്കിയതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 78.94 ലക്ഷം രൂപ വീണ്ടെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ, 2026 ജൂൺ 4ന് പണം എണ്ണുന്ന മുറിയോട് ചേർന്ന ബാത്ത്‌റൂമിൽ നിന്ന് 2.25 ലക്ഷം രൂപ കൂടി കണ്ടെത്തിയതായും അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ക്ഷേത്രത്തിലെ വെള്ളിക്കട്ടകളും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വഴിപാടുകളും കാണാതായെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എസ്‌ഐടി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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TAGGED:

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