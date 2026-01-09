അയോധ്യയിൽ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കുന്നു: രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ 15 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ മാംസാഹാര വിതരണത്തിനും വിലക്ക്
Published : January 9, 2026 at 11:12 PM IST
അയോധ്യ: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള നിശ്ചിത പരിധിയിൽ മാംസാഹാര വിതരണത്തിന് അധികൃതർ സമ്പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്. മുന്പ് തന്നെ ഇത്തരമൊരു നിര്ദേശം നിലവില് ഉണ്ടെങ്കിലും മാംസാഹാരം കര്ശനമായി നിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് അധികൃതര് സ്വീകരിക്കാന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
നേരത്തേ, കെഎഫ്സി പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാന്ഡുകള്ക്ക് വെജിറ്റേറിയന് ഭക്ഷണം മാത്രം വില്ക്കാന് തയാറാണെങ്കില് അനുമതി നല്കാമെന്ന് അധികൃകര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മാംസാഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അയോധ്യ ഭരണകൂടം കര്ശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. 'പഞ്ചകോശി പരിക്രമ' പാതയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മേഖലകളിൽ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി മാംസാഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കർശന നടപടി.
അയോധ്യയിലെ ചില ഹോട്ടലുകളും ഹോംസ്റ്റേകളും അതിഥികൾക്ക് മാംസാഹാരവും മദ്യവും നൽകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അയോധ്യയെയും ഫൈസാബാദിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 14 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 'രാം പഥിൽ' മദ്യത്തിൻ്റെയും മാംസത്തിൻ്റെയും വിൽപന നിരോധിക്കാൻ 2025 മെയ് മാസത്തിൽ അയോധ്യ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഒൻപത് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും മദ്യവിൽപന നിരോധനം ഈ പാതയിൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. രാം പഥിൽ ഇപ്പോഴും ഇരുപതിലധികം മദ്യവിൽപനശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാര്ത്ത ഏജന്സിയായ പിടിഐയോട് പ്രതികരിച്ചു. ഫൈസാബാദിലുൾപ്പെടെ രാം പഥിലെ മാംസക്കടകൾ കോർപ്പറേഷൻ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ മദ്യശാലകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നുമാണ്.
നിരോധനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് മാംസാഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നതായി പരാതികൾ ലഭിച്ചതായി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഫുഡ് കമ്മീഷണർ മണിക് ചന്ദ്ര സിംഗ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഈ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള മാംസാഹാര വിതരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഹോട്ടലുകൾക്കും കടയുടമകൾക്കും ഡെലിവറി കമ്പനികൾക്കും ഈ നിർദ്ദേശം കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു.
നിരോധനം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണം നടത്തുമെന്നും അസിസ്റ്റൻ്റ് ഫുഡ് കമ്മീഷണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികൾ ഭരണകൂടം വേഗത്തിലാക്കുന്നത്
