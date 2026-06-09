ഓട്ടോറിക്ഷ ഇനി വെറുമൊരു വണ്ടിയല്ല, അറിവിൻ്റെ അക്ഷരമുറ്റമാണ്; സുഷൻ്റെ വേറിട്ട ലൈബ്രറി സവാരി!
പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വായിച്ച ശേഷം തിരികെ നൽകാനും സാധിക്കുന്ന ഈ അപൂർവ്വ വണ്ടി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാണ്.
Published : June 9, 2026 at 5:49 PM IST
ബെംഗളൂരു: മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും റീൽസുകളുടെയും ലോകത്ത് അടിമകളാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് വായനയുടെ വസന്തം തിരികെക്കൊണ്ടുവരാൻ വേറിട്ടൊരു വഴി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബെംഗളൂരു ബണ്ട്വാളിലെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ. വെറുമൊരു യാത്രാവാഹനം എന്നതിനപ്പുറം അറിവ് പകരുന്ന ഒരു കൊച്ചു വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയ 'ഓട്ടോ മിനി ലൈബ്രറി' ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും ഹൃദയം കവരുകയാണ്.
ബണ്ട്വാളിലെ ബിസി റോഡ് അജ്ജിബെട്ടു സ്വദേശിയായ സുഷൻ എന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് ഈ വേറിട്ട ചിന്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ. തൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നവൽ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കി സമയം കളയുന്നതിന് പകരം പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കണമെന്നാണ് സുഷൻ്റെ ആഗ്രഹം . കുട്ടികളുടെ കഥാപുസ്തകങ്ങൾ, നോവലുകൾ, ദേശഭക്തിഗാന സമാഹാരങ്ങൾ , പൊതുവിജ്ഞാന പുസ്തകങ്ങൾ , ചിന്തകരുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ ക്യതികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഓട്ടോയിലെ കുട്ടി ലൈബ്രറിയിലുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം , കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വായിച്ച ശേഷം പിന്നിട് തിരികെ നൽകാനും സുഷൻ പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സിനിമയിലെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ; ഓട്ടോയിൽ പച്ചപ്പും വിപ്ലവവും
ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ എന്നതിനപ്പുറം മികച്ചൊരു മ്യൂറൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് സുഷൻ. സ്കൂളുകളിലും പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടങ്ങളിലും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ചില സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആർട്ട് ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലയും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് സുഷൻ പറയുന്നു.
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പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറ്റ് നിരവധി സംവിധാനങ്ങളും
യാത്രക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായി നിരവധി സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ ഓട്ടോയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലത്തെ പത്രങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം , യാത്രക്കാർക്കായി സൗജന്യ കുടിവെള്ളവും മൊബൈൽ ചാർജിങ് പോർട്ടും, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റും, മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഡസ്റ്റബിന്നും , പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം വിളിച്ചോതികൊണ്ട് ഓട്ടോയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികൾ, ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നുനൽകുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകളും പ്രചോദനാത്മകമായ സന്ദേശങ്ങളും കൊണ്ട് ഓട്ടോയുടെ ഉൾഭാഗം മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്കായി സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകളും ചോക്ലേറ്റുകളും കൂടി വണ്ടിയിൽ കരുതാൻ സുഷന് പദ്ധതിയുണ്ട്.
'വീട്ടിലിരുന്നാൽ ആരും കാണില്ല, ഓട്ടോയിലായാൽ അറിവ് പടരും'
" ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പുസ്തകമേളകളിലോ പെരുന്നാളുകളിലോ പോയാൽ ആദ്യം പുസ്തകം വാങ്ങുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. എന്നാൽ അവ എൻ്റെ റിക്ഷയിൽ വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ ആളുകൾ അത് കാണുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യും. പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അറിവ് പങ്കുവെക്കാനും വായനാസംസ്കാരം വളർത്താനുമാണ് ഞാൻ ഈ മിനി ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയത്." സുഷൻ പറഞ്ഞു.
ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ വായനാശീലം വളർത്താൻ സുഷൻ നടത്തുന്ന ഈ കൊച്ചു പരിശ്രമം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ ജനങ്ങൾ. വായന മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പരാതി പറയുന്നവർക്ക് മുൻപിൽ ഒരു മാത്യകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അറിവിൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ.
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