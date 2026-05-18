48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സിഎൻജി വില വർധിച്ചത് രണ്ട് തവണ; ഡ്രൈവർമാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ, വേണ്ടിവന്നാൽ പണിമുടക്ക്

കംപ്രസ്‌ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വില 80 രൂപ കടന്നതോടെയാണ് തൊഴിലാളികള്‍ പ്രതിഷേധവും പണിമുടക്കും കടുപ്പിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Auto-rickshaws queue up at a CNG filling station. (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 8:59 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സിഎൻജി വില വർധിച്ചത് രണ്ട് തവണ. നിരന്തരം വില വർധിക്കുന്നതിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ, ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാർ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ. ഡൽഹിയിൽ കംപ്രസ്‌ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വില 80 രൂപ കടന്നതോടെയാണ് പ്രതിഷേധവും പണിമുടക്കും കടുപ്പിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

ഇന്ധന വിലവർധനവിനെതിരെ നടന്ന പണിമുടക്കിൽ രാജ്യത്തെ 60 ശതമാനം തൊഴിലാളികളും പങ്കെടുത്തതായി ഗിഗ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സർവീസസ് വർക്കേഴ്‌സ് യൂണിയൻ (GIPSWU) വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരുകളും പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കമ്പനികളും തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും യൂണിയൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

വെള്ളിയാഴ്‌ച കിലോയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപ വർധിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ നിരന്തരം വില വീണ്ടും കൂടുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ സിഎൻജി പെട്രോള്‍ പമ്പുകളിൽ വലിയ ക്യൂ ആണുള്ളത്. ഡൽഹിയിൽ സിഎൻജിക്ക് ഇപ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് 80.09 രൂപയാണ് വില, അതേസമയം നോയിഡ, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ്, ഗുരുഗ്രാം എന്നിവയുൾപ്പെടെ എൻസിആർ നഗരങ്ങളിൽ സിഎൻജി വില കിലോയ്ക്ക് 85.12 രൂപയുമായി.

യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ കുത്തനെയുള്ള മൂല്യവർധനവിനൊപ്പം ഉയർന്ന ഗ്യാസ് ഉപയോഗം നേരിയ തോതിൽ നികത്തുക എന്നതാണ് ഈ വില വർധനവിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഐജിഎല്ലിൻ്റെ വിശദീകരണം. നിലവിൽ ഡെലിവറി വാഹനങ്ങളും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണുള്ളതെന്ന് ടാക്‌സി യൂണിയൻ പ്രതിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.

ടാക്‌സി ഓട്ടോ തുടങ്ങി ദിവസ വേതനത്തിന് പണിയെടുക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്‌നമായാണ് വിലക്കയറ്റത്തിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. തുടർച്ചയായ വിലവർധനവ് മൂലം ദീർഘനേരം ജോലി ചെയ്‌തിട്ടും കുടുംബം പുലർത്താൻ കഷ്‌ടപ്പെടുകയാണെന്നും ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായ വിനോദ് കുമാർ പറയുന്നു.

"വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ കുറച്ച് ഓട്ടമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ആളുകൾ മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴി ബൈക്കുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് പുറത്ത് യാത്രക്കാരെ കാത്ത് നിൽക്കും.

സ്പെയർ പാർട്‌സുകൾക്കും വില കൂടി, എഞ്ചിൻ ഓയിലിന് വില കൂടുതലാണ്, പഞ്ചർ റിപ്പയറുകൾക്കും വില കൂടുതലാണ്, ഉള്ളി, തക്കാളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ പോലും ഇപ്പോൾ താങ്ങാനാവാത്ത വിലയാണുള്ളത്. 10-20 രൂപ പോലും അധികമായി നൽകാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ തയ്യാറല്ല. ഞങ്ങൾ അമിത വില ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആരും മനസിലാക്കുന്നില്ല,'' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏകദേശം 800 രൂപ ദിവസ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാന ഭാഗവും ഇന്ധനം, വാഹനത്തിൻ്റെ ഇഎംഐ, വാടക, ടോൾ, പാർക്കിങ് ചാർജുകൾ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ഭക്ഷണ ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും ഡ്രൈവർമാർ പറയുന്നു.

