വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് എംഡിഎംഎ കടത്താന് ശ്രമം: മലയാളി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ; പിടിച്ചെടുത്തത് 1.58 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ എംഡിഎംഎ
വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച കൊറിയർ വഴി വൻതോതിൽ എംഡിഎംഎ കടത്തി മംഗളൂരുവിലും കേരളത്തിലും വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ലഹരിമരുന്ന് സംഘത്തെയാണ് പിടികൂടിയത്.
Published : October 9, 2026 at 5:40 PM IST
ബംഗളൂരു: പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് എംഡിഎംഎ കടത്താന് ശ്രമിച്ച മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തെ മംഗളൂരു സിസിബി (CCB) പൊലീസ് പിടികൂടിയതായി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സുധീർ കുമാർ റെഡ്ഡി അറിയിച്ചു. വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച കൊറിയർ വഴി വൻതോതിൽ നിരോധിത ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎംഎ (MDMA) കടത്തി മംഗളൂരുവിലും കേരളത്തിലും വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ലഹരിമരുന്ന് സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പേരാണ് പിടിയിലായത്. പ്രതികളെ പിടികൂടാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 1.58 കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 1.797 കിലോഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മംഗൽപാടി സ്വദേശിയായ അബ്ദുൾ ഹഫീൽ (25), മംഗളൂരു കുലൂരിന് സമീപം കസബ ബെംഗ്രെ സ്വദേശിയായ സിയാവുൽ ഹഖ് (30) , ഇയാൾ ദുബായിലെ റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് നേരത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതാണ് -, ജല്ലിഗുഡ്ഡെ ഫൈസൽ നഗർ സ്വദേശിയും നിലവിൽ പാണ്ഡേശ്വറിലെ ഓൾഡ് കെന്റ് റോഡിലുള്ള ആയിഷ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ താമസക്കാരനുമായ അൽത്താഫ് (28) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
പ്രതികൾ പിടിയിലായത് റെയ്ഡിലൂടെ
മംഗളൂരു നഗരത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളെയും യുവാക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് എംഡിഎംഎ (MDMA) വിൽക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സിസിബി (CCB) പൊലീസിന് കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 2026 ഒക്ടോബർ 8-ന് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ ഉള്ളാൾ താലൂക്കിലെ കുമ്പളയിലുള്ള ഡി-മാർട്ടിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് മൂന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
പിടിച്ചെടുത്തതെന്തൊക്കെ?
പ്രതികളെ പിടികൂടാന് പൊലീസ് നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ 1 കിലോ 796.96 ഗ്രാം MDMA (മൂല്യം: 1,58,34,000 രൂപ), മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയും, 3 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കാർഡ്ബോർഡ് കൊറിയർ ബോക്സ്, ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കളുടെ ആകെ മൂല്യം ഏകദേശം 1,63,84,000 രൂപയായി കണക്കാക്കുന്നു.
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പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ വൻതോതിൽ എംഡിഎംഎ വാങ്ങിയത്. പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ, വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിലെ ജലസംഭരണിക്കുള്ളിൽ എംഡിഎംഎ പാക്കറ്റുകൾ സുരക്ഷിതമായി ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച് കൊറിയർ മാർഗ്ഗം മംഗളൂരുവിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.
തീരപ്രദേശത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും ഈ ലഹരിമരുന്ന് ചില്ലറയായി വിൽക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന ഇവർ ഇവിടെവച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ സിസിബി (CCB) പൊലീസ് ലഹരിമരുന്ന് സംഘത്തെ പിടികൂടി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളാൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എൻഡിപിഎസ് (NDPS) നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും മംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.
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