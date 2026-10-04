സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അധിക്ഷേപം അനുവദിക്കില്ല; പ്രതിപക്ഷത്തിന് കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി വിജയ്
എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തും പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ. അതെല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കും അമ്മമാർക്കും പെൺമക്കൾക്കും എതിരെ സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കില്ല വിജയ് പറഞ്ഞു
By PTI
Published : October 4, 2026 at 4:28 PM IST
ചെന്നൈ: രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും മോശം പരാമർശങ്ങളും വർധിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്. സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. തിരുപ്പൂർ ജില്ലയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ധാരാപുരത്ത് നടത്തിയ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഡി.എം.കെ നേതാക്കൾ നടത്തുന്നതെന്ന് വിജയ് ആരോപിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തും പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ. അതെല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കും അമ്മമാർക്കും പെൺമക്കൾക്കും എതിരെ സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കില്ല,” വിജയ് പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഡിഎംകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും വിജയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തൻ്റെ പ്രസ്താവന രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സത്യബാമയ്ക്കെതിരായ പരാമർശം വിവാദത്തിൽ
ടിവികെ ധാരാപുരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർഥി പി. സത്യബാമയ്ക്കെതിരെ ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എം. കെ. സ്റ്റാലിൻ നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പരാമർശങ്ങളെയും വിജയ് വിമർശിച്ചു. സ്റ്റാലിൻ്റെ പ്രസംഗം സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതും ശരീരത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതുമാണെന്ന് വിജയ്യും പാർട്ടി നേതാക്കളും ആരോപിച്ചു.
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“നമ്മുടെ സഹോദരി സത്യബാമയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പ്രസംഗം എത്രത്തോളം മോശമായിരുന്നു. കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളായിരുന്നു അത്. സ്റ്റാലിൻ മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുത്ത എല്ലാവരും ഇതേ വിലകുറഞ്ഞ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്,” വിജയ് ആരോപിച്ചു. അശ്ലീലതയും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളുമാണ് ഡിഎംകെയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശൈലിയെന്നും ഇതിനെതിരെ വോട്ടർമാർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.
അന്തരിച്ച തമിഴ്നാട് മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയും എഐഎഡിഎംകെ സ്ഥാപകനുമായ എം. ജി. രാമചന്ദ്രനെ പരാമർശിച്ച്, “ഇത് എംജിആറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ്” എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ധാരാപുരത്തെ റോഡ് ഷോയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച കാരവനിൽ സഞ്ചരിച്ച വിജയ് വോട്ടർമാരുമായി സംവദിച്ചു. തുടർന്ന് കുറച്ചുദൂരം കാളവണ്ടിയിലും യാത്ര ചെയ്തു. റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും പൂക്കൾ, മാലകൾ, പാർട്ടി തൂവാലകൾ തുടങ്ങിയവ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. യാത്രാമധ്യേ മൂലനൂർ വഞ്ചിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി പ്രാർഥിച്ച വിജയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ആചാരപ്രകാരമുള്ള സ്വീകരണവും ലഭിച്ചു.
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