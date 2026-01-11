സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ക്രമസമാധാനം തകർന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രം
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുകന്ത മജുംദാറിൻ്റെ വിമർശനം.
Published : January 11, 2026 at 3:30 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുകന്ത മജുംദാർ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിമര്ശനം. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായിരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സിലിഗുരിയിലെ ബാഗ്ഡോഗ്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന നില വളരെ മോശമാണ്, അത്രയേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ. ജനാധിപത്യത്തിൽ അക്രമത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായിരിക്കണം. ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്രമവും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം. ജനാധിപത്യത്തിൽ അക്രമം ഒട്ടും സ്വീകാര്യമല്ല'' - കേന്ദ്രമന്ത്രി സുകന്ത മജുംദാർ പറഞ്ഞു.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി പുരുലിയയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വാഹനവ്യൂഹത്തെ ആക്രമിച്ചതായി സുവേന്ദു അധികാരി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പശ്ചിമ മേദിനിപൂർ ജില്ലയിലെ ചന്ദ്രകോണ റോഡിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവമെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ അക്രമികള്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചന്ദ്രകോണ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ടിഎംസിയിലെ മുതിർന്ന യുവ തൊഴിലാളി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ പൊലീസിന് സമര്പ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ബിജെപിയെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭരണകക്ഷിയായ ടിഎംസി ശ്രമിക്കുന്നു. തനിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം മാത്രമല്ല പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണിതെന്നും അധികാരി ആരോപിച്ചു. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
"നിയമപാലകർ പോലും നിശബ്ദരായി നിന്നു. ഇത് എനിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം മാത്രമല്ല, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണിത്. ജനങ്ങള്ക്ക് ടിഎംസി പ്രവര്ത്തകരോട് രോഷം വര്ധിച്ച് വരുകയാണ്. അത് ടിഎംസിക്കും അറിയാം.
ഇതോടെ ടിഎംസി നിരാശയിലാണ്. എൻ്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തില് അടിയന്തര നടപടിയും അറസ്റ്റും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രകോണ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ ധർണ നടത്തുകയാണ്. ഈ നിയമവിരുദ്ധ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തേക്കാൾ നല്ലത് ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തം നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ പിന്മാറില്ല" - സുവേന്ദു അധികാരി എക്സില് എഴുതി.
ഐ-പാക് (I-PAC) തലവന് പ്രതീക് ജെയിന്റെ വസതിയിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസിലും എന്ഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ തർക്കം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
