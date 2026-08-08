'ഖാലിസ്ഥാന് വിരുദ്ധ ഭീകരസംഘത്തലവൻ' ഗുർസിമ്രാൻ സിംഗ് മാൻഡിന് നേരെ ആക്രമണം; കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് തകർത്തു
അംബാല നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗുരുദ്വാര ശ്രീ പഞ്ചോഖ്ര സാഹിബിന് പുറത്തുവച്ചാണ് സംഭവം.
Published : August 8, 2026 at 10:16 AM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: രാജ്യാന്തര ഖാലിസ്ഥാന് വിരുദ്ധ ഭീകരസംഘത്തിന്റെ' (IAKTF) ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് ഗുർസിമ്രാൻ സിംഗ് മാൻഡിനെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ആക്രമിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ഹരിയാനയിലെ അംബാല നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗുരുദ്വാര ശ്രീ പഞ്ചോഖ്ര സാഹിബിന് പുറത്തുവച്ചാണ് സംഭവം.
അക്രമി സംഘത്തിലെ യുവാക്കൾ ഗുർസിമ്രാൻ്റെ കാറിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസും മറ്റ് ജനൽച്ചില്ലകളും തകർത്തു. ഗുരുദ്വാരയിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് മാൻഡിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ദണ്ഡുകളും ഇഷ്ടികകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയത്.
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ആക്രമണത്തിനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും ചേർന്നാണ് പ്രകോപിതരായ അക്രമി സംഘത്തിൽ നിന്ന് മാൻഡിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാന് ശ്രമിച്ച രണ്ട് അംബാല പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റു. പിന്നീട് മാന്ഡിനെ പഞ്ചാബിലേ ക്ക് യാത്ര തുടരാൻ അനുവദിച്ചു.
സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. മാന്ഡിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന മാന്ഡിനെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. പരിക്കേറ്റ മാന്ഡിന് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തെ ഒരു സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ആക്രമണം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അനുകൂലിച്ചതിന്
ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഗുർസിമ്രാൻ സിംഗ് മാൻഡിൻ്റെ പ്രതികരണം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ അനുകൂലിച്ചും ഖാലിസ്ഥാനെതിരെയും സംസാരിച്ചതിനാലാണ് അവർ തന്നെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് മാൻഡിന് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ആർഎസ്എസിനുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും അമൃത്പാൽ സിങ്ങിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
താനും മകനും കാറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ കാറിന് ചുറ്റും കൂടി വടികളും വാളുകളും മറ്റ് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചുവെന്നും തനിക്കും മകനും പരിക്കേറ്റുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസുകാർക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. തൻ്റെയും മകൻ്റെയും ജീവന് രക്ഷിച്ചതിന് പൊലീസിനോടും മാന്ഡിന് നന്ദി അറിയിച്ചു.
പ്രതികരിച്ച് ഗുരുദ്വാര മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി
ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാന്ഡിൻ്റെ വാഹനം മതസമ്മേളനത്തിലിടയിലൂടെ അശ്രദ്ധമായി ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോയെന്നും ഇത് പരിക്കുകൾക്ക് കാരണമായെന്നും ഹരിയാന സിഖ് ഗുരുദ്വാര മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഗുർതേജ് സിംഗ് പ്രതികരിച്ചു സംഭവത്തിൽ മാന്ഡിൻ്റെ പെരുമാറ്റം ധിക്കാരപരവും വിവേകശൂന്യവുമായിരുന്നു, ഇത് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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