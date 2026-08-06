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അതീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ അബാൻ അഹമ്മദ് വാഹനാപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കാൻപൂരിൽ നിന്നും ഝാൻസിയിലേക്ക് അമിതവേഗതയിൽ വരികയായിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ്

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Atiq Ahmad's Youngest Son Dies After Car Crashes Into Divider In Uttar Pradesh's Jhansi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 2:52 PM IST

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ഝാൻസി (യുപി): മുൻ എംപിയും കൊല്ലപ്പെട്ട മാഫിയ തലവനുമായ അതീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ അബാൻ അഹമ്മദ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഝാൻസിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഝാൻസി-കാൻപൂർ ദേശീയ പാതയിൽ (എൻഎച്ച്-27) പൂഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലായിരുന്നു അപകടം. അബാനൊപ്പം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സോനു എന്ന യുവാവും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

കാൻപൂരിൽ നിന്നും ഝാൻസിയിലേക്ക് അമിതവേഗതയിൽ വരികയായിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്നു. ഝാൻസി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ വരുന്നതിനിടയിലാണ് അബാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അമിതവേഗതയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

അപകടമിങ്ങനെ..

ഝാൻസിയിലെ പൂഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അബാൻ അഹമ്മദും സുഹൃത്തുക്കളും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എസ്‌യുവി കാർ അമിതവേഗതയെത്തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഹൈവേയിലെ സിമൻ്റ്‌ ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നു. അബാനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് സോനുവും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും അവരെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു

നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസെത്തിയാണ് തകർന്ന കാറിനുള്ളിൽ നിന്നും മൃതദേഹങ്ങളും പരിക്കേറ്റവരെയും പുറത്തെടുത്തത്. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ജയിലിലുള്ള സഹോദരനെ കാണാനുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ദുരന്തം

പ്രയാഗ്‌രാജിൽ നിന്നും ഝാൻസി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ അലി അഹമ്മദിനെ കാണാൻ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അബാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഝാൻസി എസ്എസ്പി ബി.ബി.ജി.ടി.എസ് മൂർത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ച

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായ അധോലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന അതീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ച ഇന്ത്യൻ കുറ്റാന്വേഷണ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നാടകീയമായ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രയാഗ്‌രാജും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും വിറപ്പിച്ച മാഫിയാ കുടുംബമായിരുന്നു ഇത്.

ഉമേഷ് പാൽ വധക്കേസും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും (2023)

അതീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ബി.എസ്.പി എം.എൽ.എ രാജു പാൽ വധക്കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയായ ഉമേഷ് പാലിൻ്റെ കൊലപാതകമാണ്. ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ അതീഖ് മാഫിയക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കേസിൽ അതീഖിന്റെ ഭാര്യ ഷൈസ്ത പർവീൺ, മക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം പ്രതികളായി.

മകൻ അസദ് അഹമ്മദിന്റെ എൻകൗണ്ടർ (ഓഗസ്റ്റ് 2023)

ഉമേഷ് പാൽ വധക്കേസിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരനും അതീഖിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മകനുമായ അസദ് അഹമ്മദിനെ ഉത്തർപ്രദേശ് പ്രത്യേക ദൗത്യസേന (STF) ഝാൻസിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വെടിവെച്ചുകൊന്നു. ഇത് അതീഖിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റ ആദ്യത്തെ വലിയ ആഘാതമായിരുന്നു.

അതീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെയും സഹോദരൻ്റെയും തത്സമയ കൊലപാതകം (2023)

മകൻ അസദിൻ്റെ മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്ത അതേ ദിവസം (2023 ഏപ്രിൽ 15) രാത്രിയിലാണ് രാജ്യം ഞെട്ടിയ ആ കൊലപാതകം നടന്നത്. പ്രയാഗ്‌രാജിലെ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി പൊലീസ് കാവലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെന്ന വ്യാജേനയെത്തിയ മൂന്ന് യുവാക്കൾ അതീഖ് അഹമ്മദിനെയും സഹോദരൻ അഷ്‌റഫിനെയും വെടിവെച്ചുകൊന്നു. ടെലിവിഷൻ ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ തത്സമയം നടന്ന ഈ കൊലപാതകത്തോടെ അതീഖ് അഹമ്മദിന്റെ ഭീകരഭരണം പൂർണ്ണമായി അവസാനിച്ചു.

ഇളയ മകൻ അബാൻ അഹമ്മദിന്റെ വാഹനാപകട മരണം (ഓഗസ്റ്റ് 2026)

അതീഖിൻ്റെ കുടുംബത്തെ തേടിയെത്തിയ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ദുരന്തമാണ് ഇളയ മകൻ അബാൻ അഹമ്മദിൻ്റെ മരണം. ഝാൻസി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തൻ്റെ ജേഷ്ഠന്മാരെ സന്ദർശിക്കാൻ കാൻപൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനിടെ അമിതവേഗതയിലായിരുന്ന കാർ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് തകരുകയും അബാൻ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ജയിലിലും ഒളിവിലും കഴിയുന്ന ബാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങൾ

അലി അഹമ്മദ് & ഉമർ അഹമ്മദ്

അതീഖിൻ്റെ മൂത്ത മക്കളായ അലിയും ഉമറും നിലവിൽ വധശ്രമം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വ്യത്യസ്ത ജയിലുകളിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ്.

ഷൈസ്ത പർവീൺ (ഭാര്യ)

ഉമേഷ് പാൽ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അതീഖിൻ്റെ ഭാര്യ ഷൈസ്ത ഒളിവിലാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് ഇവരെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വലിയ തുക പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

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JHANSI ACCIDENT ABAN AHMED
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ATIQ AHMAD YOUNGEST SON DIES

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