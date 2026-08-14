അധ്യാത്മ രാമായണം ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം ദിവസം; വായിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളും വ്യാഖ്യാനവും
29-ാം ദിവസം യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ രാമ രാവണയുദ്ധം മുതൽ രാവണവധം വരെയാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്.
Published : August 14, 2026 at 12:50 PM IST
ശ്രീരാമന്റെ ജീവിതം, വനവാസം, രാക്ഷസരാജാവായ രാവണൻ ഭാര്യ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്, ഒടുവിൽ തിന്മയ്ക്കെതിരായ വിജയം എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസമാണ് രാമായണം. കേരളത്തിൽ, 'രാമായണ മാസം' എന്ന് പലപ്പോഴും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന കർക്കടകം മാസം, ഭക്തിയും ആത്മീയ പ്രതിഫലനവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഇതിഹാസങ്ങൾ വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. ഈ പാരമ്പര്യം മഴക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണവും നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
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ഈ കഥകൾ നീതിയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടുക മാത്രമല്ല, അഹങ്കാരത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളുടെയും തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ ആത്യന്തിക വിജയത്തിന്റെയും കാലാതീതമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളായി വർത്തിക്കുന്നു. രാമായണ മാസത്തിന്റെ 29-ാം ദിവസം യുദ്ധകാണ്ഡത്തിലെ രാമ രാവണയുദ്ധം മുതൽ രാവണവധം വരെയാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്.
രാമ രാവണ യുദ്ധം
ഈ ഭാഗം ശ്രീരാമനും രാവണനും തമ്മിലുള്ള തീവ്രമായ യുദ്ധത്തെ വിവരിക്കുന്നു. രണ്ട് യോദ്ധാക്കളുടെ വീര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പോരാട്ടം ഉഗ്രമാണ്. രാവണന് മഹത്തായ ശക്തിയും നിരവധി തലകളും കൈകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ശാന്തതയോടെ തന്റെ ദൈവിക ശക്തിയിലും നീതിയിലുമാണ് രാമൻ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ, രാമന്റെ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും ഈ ഇതിഹാസ യുദ്ധത്തിൽ മേൽക്കൈ നേടുന്നതിന് അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
ഗുണപാഠം: എതിരാളികൾ കൈവശം വച്ചേക്കാവുന്ന അധികാരം പരിഗണിക്കാതെ, നീതിക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർക്കാണ് അന്തിമ വിജയം. നിങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യും.
അഗസ്ത്യാഗമനവും ആദിത്യ സ്തുതിയും
അവസാന ഏറ്റുമുട്ടലിന് മുമ്പ്, അഗസ്ത്യ മുനി എത്തി രാമനെ 'ആദിത്യ ഹൃദയം' എന്ന ശക്തമായ മന്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സൂര്യദേവനായ ആദിത്യന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകം രാമന്റെ മനോവീര്യവും ഊർജവും വർധിപ്പിച്ച് രാമനില് നവോന്മേഷവും ശ്രദ്ധയും നിറയ്ക്കുന്നു. കീർത്തനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട്, രാമന് സൂര്യദേവന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു. അത് വരാനിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയായി രാമനെ കൂടുതല് ശക്തനാക്കുന്നു.
ഗുണപാഠം: അതിശക്തമായ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും, ദൈവിക മാർഗനിർദേശവും ആന്തരിക ശക്തിയും തേടുന്നത് ഏത് എതിരാളിയെയും തരണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ശക്തമായ സഖ്യകക്ഷികളായിരിക്കും.
രാവണവധം
രാവണന്റെ വിയോഗത്തെയാണ് ഈ ഭാഗം വിവരിക്കുന്നത്. അവിശ്വസനീയമായ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, രാവണൻ രാമന്റെ ദിവ്യ അസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നില് കീഴടങ്ങുന്നു. അത് നീതിയും ദിവ്യ മന്ത്രവും കൊണ്ട് ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. രാവണന്റെ അന്ത്യം തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അഹങ്കാരത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും ധർമ്മം (നീതി) ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ആഖ്യാനം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ഗുണപാഠം: അഹങ്കാരവും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ധർമ്മം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് വിജയവും ശാശ്വത സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
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