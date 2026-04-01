ETV Bharat / bharat

ഇന്ധനവില ഒറ്റയടിക്ക് ഇരട്ടിയായി; ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്ക് ആശ്വാസം, രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടി

ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധിയാണ് വില കുതിക്കാൻ കാരണം. ഇന്ധനവില കിലോലിറ്ററിന് ആദ്യമായി രണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു. 114 ശതമാനമാണ് വർധന. ആഭ്യന്തര കമ്പനികൾക്ക് ലിറ്ററിന് 15 രൂപ മാത്രം വർധിക്കും.

Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ രാജ്യത്ത് ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധന (എടിഎഫ്) വിലയിൽ വൻ വർധന. വ്യോമയാന ഇന്ധന വില ആദ്യമായി കിലോലിറ്ററിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കടന്നു. ആഗോള വിപണിയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ആഗോള വിപണിയിലെ സ്വാധീനം

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധിയും ആഗോള ഊർജ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടവുമാണ് ഇന്ധന വില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണം. ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇന്ത്യയിൽ എടിഎഫ് വില കിലോലിറ്ററിന് 1,10,703 രൂപ വർധിച്ച് 2,07,341 രൂപയായി. 114 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഉണ്ടായത്. 2001 മുതൽ രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിമാന ഇന്ധന വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നീ എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികൾ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി വിനിമയ നിരക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കും. ഒരു വിമാനക്കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന ചെലവിൻ്റെ 40 ശതമാനവും എടിഎഫിനായുള്ളതാണ്.

ആഭ്യന്തര കമ്പനികൾക്ക് നേരിയ ആശ്വാസം

ജെറ്റ് ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയർന്നത് വിമാന നിരക്കുകളിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുത്തുമെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ നേരിയ ആശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രാ നിരക്കിലെ കുത്തനെയുള്ള വർധന ഒഴിവാക്കാൻ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികൾ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഭാഗികമായ വർധന മാത്രമാണ് ആഭ്യന്തര കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നത്.

പൂർണ വർധനവിന് പകരം 25 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററിന് 15 രൂപ എന്ന നിരക്കിലായിരിക്കും ആഭ്യന്തര കമ്പനികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ മുഴുവൻ എടിഎഫ് വിലയും നൽകണം. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ബാധകമായ ആഗോള നിരക്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണിത്. രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാരുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ വർധന പ്രകടമാകും. അവധിക്കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.

പ്രതിസന്ധിയിൽ വ്യോമയാന മേഖല

വർധിച്ചുവരുന്ന ഇന്ധനച്ചെലവ് കാരണം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനം നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വ്യോമാതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ നിലവിൽ ദീർഘദൂര പാതകളാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ വലിയ തോതിൽ ഇന്ധനവും കൂടുതലായി ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്.

ഇതിനിടയിലാണ് ഇരുട്ടടിയായി ഇന്ധന വില വർധന കൂടി എത്തുന്നത്. ഇന്ധനവിലയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടം കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസം വിമാനക്കമ്പനികൾ ടിക്കറ്റുകളിൽ സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനിടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം മൂലം വിമാന യാത്രാ നിരക്ക് വർധിക്കുകയാണെന്ന ആശങ്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ (അയാട്ട) കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. വിമാന യാത്രയ്ക്കുള്ള ഇന്ധനച്ചെലവ് കുത്തനെ ഉയർന്നതോടെ വിമാനക്കൂലിയും ക്രമാനുഗതമായി വർധിക്കുകയാണെന്ന് അയാട്ട ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ വില്ലി വാൽഷ് വ്യക്തമാക്കി. എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ, എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്, സ്പൈസ് ജെറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 350 എയർലൈനുകളുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്‌മയാണ് അയാട്ട.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.