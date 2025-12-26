ETV Bharat / bharat

ഇനി അഞ്ച് രൂപയ്‌ക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം; അടൽ കാൻ്റീൻ പദ്ധതി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് ഡൽഹി സർക്കാർ

45 അടൽ കാൻ്റീനുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ്തു. ശേഷിക്കുന്ന 55 കാൻ്റീനുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു.

ATAL CANTEEN SCHEME SPECIALTIES VAJPAEE 101ST BIRTH ANNIVERSARY 100 ATAL CANTEENS DELHI CHIEF MINISTER REKHA GUPTA
അടൽ കാൻ്റീൻ പദ്ധതി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് ഡൽഹി സർക്കാർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 26, 2025 at 8:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: അഞ്ച് രൂപയ്‌ക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന '100 അടൽ കാൻ്റീൻ' പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് ഡൽഹി സർക്കാർ. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിയുടെ 101-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുതിയ കാൻ്റീൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത കാൻ്റീനുകളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം വ്യാഴാഴ്‌ച നിർവഹിക്കുകയും പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സർക്കാർ നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനത്തൻ്റെ ഫലമായി 45 അടൽ കാൻ്റീനുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശേഷിക്കുന്ന 55 കാൻ്റീനുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കി ഉടൻ തുറക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഈ പദ്ധതി നിരവധി ആശുകൾക്ക് സഹായകമാകുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. " തൊഴിലാളികൾക്കും, ദരിദ്രർക്കും, ജുഗ്ഗി ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും അഞ്ച് രൂപ മതൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. ആളുകൾ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ആശയം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും" എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേസമയം നിരവധി അടൽ കാൻ്റീനുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ, നഗരവികസന മന്ത്രി എന്നിവർ നെഹ്‌റു നഗറിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌തയും ചേർന്നാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർ, ദിവസ വേതനക്കാർ, ജോലിക്കായി വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ പോകുന്നവർ എന്നിവർക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉദ്‌ഘാടന വേളയിൽ മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ സംഗം വിഹാറിലെ ഡിഡിഎ പാർക്കിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച അടൽ കാൻ്റീനുകളിൽ ഒന്നും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. സൗത്ത് ഡൽഹി എംപി രാംവീർ സിംഗ് ബിധുരി, പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ, പ്രദേശവാസകൾ എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഉദ്ഘാടനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ധാരാളം ആളുകൾ എത്തുകയും പദ്ധതി പ്രത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

രാജ്യത്ത് ആരും വിശക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ദർശനമാണ് ഈ സംരംഭം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സംഗം വിഹാർ എംഎൽഎ ചന്ദൻ ചൗധരി പറഞ്ഞു. ബിജെപി സർക്കാർ പൊതുജനക്ഷേമത്തിനും സേവനാധിഷ്‌ഠിത ഭരണത്തിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

അടൽ കാൻ്റീനുകളിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

അടൽ കാൻ്റീനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇതുവരെ നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇതുവരെ ഏകദേശം 700 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ചു. കാൻ്റീനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി പതിനൊന്ന് വ്യത്യസ്‌ത സംഘടനകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി ഇവർക്കെല്ലാം തൊഴിൽ ലഭ്യമാകും.

അടൽ കാൻ്റീനുകളുടെ മേൽനോട്ടം

ബിജെപി സർക്കാരാണ് അടൽ കാൻ്റീനുകൾ ആരംഭിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ, മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയ്‌ക്കും കാൻ്റീൻ പ്രവർത്തന ചുമതന ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഡൽഹിയിലെ രാത്രി ഷെൽട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് DUSIB വകുപ്പിൻ്റെ ടെൻഡർ സംവിധാനത്തിലൂടെയായരിക്കും. അടൽ കാൻ്റീനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ 11 പരിചയസമ്പന്നരായ ഏജൻസികളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്

ATAL CANTEEN SCHEME SPECIALTIES VAJPAEE 101ST BIRTH ANNIVERSARY 100 ATAL CANTEENS DELHI CHIEF MINISTER REKHA GUPTA
Atal Canteen (ETV Bharat)

ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം

ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം, ശുചിത്വം, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ വിവധ സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം, ശുചിത്വം, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, അടൽ കാൻ്റീനുകളിൽ പാകം ചെയ്‌ത ഭക്ഷണം, അസംസ്കൃത വസ്‌തുക്കൾ, ചേരുവകൾ എന്നിവയുടെ സാമ്പിളുകൾ ഓരോ രണ്ടാഴ്‌ച കൂടുമ്പോഴും DUSIB അംഗീകൃത, FSSAI, NABL അംഗീകൃത ലബോറട്ടറികൾ വഴി പരിശോധന നടത്തും. കൂടാതെ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പതിവായി ഭക്ഷണ ഗുണനിലവാര പരിശോധനകളും നടത്തും.

മെനു ഇനങ്ങൾ

ചപ്പാത്തി/ പൊറോത്ത/ റൊട്ടി

പരിപ്പ്/ രാജ്‌മ/ ചിക്കൻ/ മിക്‌സഡ് പരിപ്പ്

സീസണൽ പച്ചക്കറി

ചോറ്

അച്ചാർ

ഭക്ഷണ സമയം

ഉച്ചഭക്ഷണം: രാവിലെ 11:30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:00 വരെ

വൈകുന്നേരം 6:30 മുതൽ രാത്രി 9:00 വരെ

Also Read: ഏഴ് കുന്നുകള്‍, വെള്ളച്ചാട്ടം, ക്ഷേത്ര ഗോപുരങ്ങൾ....കണ്‍മുന്നില്‍ തിരുമല വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രം; അത്ഭുത കാഴ്‌ചയൊരുക്കി ഭക്തൻ

TAGGED:

ATAL CANTEEN SCHEME SPECIALTIES
VAJPAEE 101ST BIRTH ANNIVERSARY
100 ATAL CANTEENS
DELHI CHIEF MINISTER REKHA GUPTA
GOV LAUNCHED 100 ATAL CANTEENS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.