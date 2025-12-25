ETV Bharat / bharat

ലഖ്‌നൗ മണ്ണില്‍ വേരൂന്നിയ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതം; 101-ാം ജന്മവാർഷികത്തില്‍ വാജ്‌പേയി ഓർമകളില്‍ നഗരം

രാഷ്‌ട്രീയ യാത്രയുടെ തുടക്കം ലഖ്‌നൗവിൽ നിന്നായത് കൊണ്ട് തന്നെ നഗരത്തിന് ഈ ദിവസം ഏറെ പ്രധാന്യമുള്ള ദിവസമാണ്.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 25, 2025 at 3:20 PM IST

ലഖ്‌നൗ: ഇന്ത്യയുടെ പത്താം പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിയുടെ 101-ാം ജന്മവാർഷികമാണ് ഇന്ന്. ഈ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ സ്‌മരിക്കുകയാണ് ലഖ്‌നൗ നഗരം. രാഷ്‌ട്രീയ യാത്രയുടെ തുടക്കം ലഖ്‌നൗവിൽ നിന്നായത് കൊണ്ട് തന്നെ നഗരത്തിന് ഈ ദിവസം ഏറെ പ്രധാന്യമുള്ളതാണ്.

ലഖ്‌നൗവിലെ തെരുവുകളും വിപണികളും റോഡുകളും അദ്ദേഹത്ത ഒർമ്മകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോ പ്ലേസ് കോളനിയിലെ ഫ്ലാറ്റ്, അമീനബാദിലെ സ്വദേശ് ഓഫിസ്, ലാൽജി ടണ്ടൻ്റെ വസതിയിലെ സിറ്റിങ് റൂം എന്നിവയെല്ലാം വാജ്‌പേയിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അടൽബിഹാരി വാജ്‌പേയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ (ETV Bharat)

1924 ഡിസംബർ 25 ന് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറിലാണ് വാജ്‌പേയി ജനിച്ചത്. 1957 ൽ ബൽറാംപൂരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം എംപിയായി തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടു. 1991 മുതൽ 2004 വരെ ലഖ്‌നൗ ലോക്‌സഭാ സീറ്റിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലഖ്‌നൗവിനെ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ വീടായാണ് കാണുന്നതെന്ന് വാജ്പേയി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ സംസ്‌കാരം, ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം, എന്നിവയെല്ലാം വാജ്‌പേയിയെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. "എൻ്റെ വേരുകൾ ലഖ്‌നൗവിൻ്റെ മണ്ണിലാണ്" എന്നാണ് വാജ്‌പേയി പറയാറുള്ളത്.

അടൽബിഹാരി വാജ്‌പേയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ (ETV Bharat)

ലഖ്‌നൗവിലെ റാലികളും യോഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്‌ചാതുര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. വാജ്‌പേയിയുടെ ലഖ്‌നൗവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതവും ഇവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്. രാഷ്ട്ര ധർമ്മ, സ്വദേശ് തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്ററായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'അടൽ ജി ഇവിടെ നിന്നാണ് സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതെ'ന്ന് ബിജെപി മുതിർന്ന നേതാവ് ഹീറോ ബാജ്‌പേയി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഡൽഹിയിലെ ലഖ്‌നൗ മെട്രോപൊളിറ്റൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ഹിറോ ബാജ്‌പേയി പറഞ്ഞു.

അടൽബിഹാരി വാജ്‌പേയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ (ETV Bharat)
അടൽബിഹാരി വാജ്‌പേയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ (ETV Bharat)

'അടൽ ജിയുടെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂ. പക്ഷേ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആളുകളെ കാണാൻ നാല് മണിക്കൂർ വരെ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു'വെന്നും ബാജ്‌പേയി പറഞ്ഞു.

ലഖ്‌നൗ നിവാസികൾ വാജ്‌പേയിയെ അടൽ ജി എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. ജനസംഘമായാലും ബിജെപി ആയാലും, രണ്ട് സംഘടനകളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ വാജ്‌പേയായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം എന്നും ഹിറോ ബാജ്‌പേയ് പറഞ്ഞു. വാജ്‌പേയി, ഡോ. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി, പണ്ഡിറ്റ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ എന്നിവരുടെ ഗംഭീരമായ വെങ്കല പ്രതിമകൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇവരുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു അത്യാധുനിക മ്യൂസിയവും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അടൽബിഹാരി വാജ്‌പേയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ (ETV Bharat)
അടൽബിഹാരി വാജ്‌പേയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ (ETV Bharat)

