മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം
ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കോലാഹലങ്ങള്ക്കിടെ മഹാബോധി ക്ഷേത്രം മനസിന് തണുപ്പാകുന്നു. വിശുദ്ധ ബോധി വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ശാന്തിയും ആത്മീയ ഉണര്വും തേടി ഭക്തര് എത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.
ഗയ: ബിഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോലാഹലങ്ങള്ക്കിടെ സമാധാനം നല്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട് ഇവിടെ. പുറംലോകത്തോട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ എല്ലാ കോലാഹലങ്ങളില് നിന്നുമകന്ന് സ്വസ്ഥമായിരിക്കാനൊരിടം. മറ്റെങ്ങുമല്ല, ഗയയിലെ മഹാബോധി ക്ഷേത്രം.
മൂന്ന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്ക്ക് അപ്പുറം ശാക്യ വംശത്തിലെ രാജകുമാരനായിരുന്ന സിദ്ധാര്ത്ഥ ഗൗതമന് ബോധോദയം ലഭിക്കുകയും ബുദ്ധനായി തീരുകയും ചെയ്ത ഇടം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള് വിശുദ്ധ ഇടമായി കരുതി ആരാധിച്ച് പോരുന്ന സ്ഥലം.
സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോലാഹലങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. എന്നാല് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീര്ത്ഥാടകര് ശാന്തിയും സമാധാനവും തേടിയാണ് എത്തുന്നത്. അവര് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു. മന്ത്രങ്ങള് ഉരുവിടുന്നു. ഓരോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രമതില്ക്കെട്ടിന് പുറത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബഹളങ്ങളൊന്നും അവരെ തീണ്ടുന്നേയില്ല.
പട്നയില് നിന്ന് ഏകദേശം 115 കിലോമീറ്റര് അകലെ ബിഹാറിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായാണ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രമായ മഹാബോധി ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇതൊരു ആത്മീയ പ്രവേശന കവാടമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ കഠിനതകളില് നിന്ന് ആത്മീയ വിശ്രാന്തിയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടു പോകുന്ന ഇടം. ലൗകിക കാര്യങ്ങള് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അവര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. അവര് മന്ത്രങ്ങള് ഉരുവിടുന്നു. വിശുദ്ധ വൃക്ഷത്തിന് വലംവയ്ക്കുന്നു. വണങ്ങുന്നു, ചുംബിക്കുന്ന, വിശുദ്ധ ആലേഖനങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭിത്തികളെ പുണരുന്നു. ഇതെല്ലാം അവര്ക്ക് പുതിയൊരൂര്ജ്ജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധ ഇടങ്ങള് വിവരണാതീതമായ ഒരു സുഖം മനസിനും ഹൃദയത്തിനും നല്കുന്നുവെന്ന പരമാര്ത്ഥം ഈ ക്ഷേത്രവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാല് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വട്ടിനായി പക്കം പായുന്നവര് മഹാബോധി ക്ഷേത്രത്തില് കടക്കുമ്പോള് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. അത്തരത്തിലൊരു സന്ദര്ശകനാണ് ഛപ്രയില് നിന്നുള്ള നായന് ഠാക്കൂര്. ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായാണ് അവരെത്തിയത്.
നവംബര് അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ആദ്യ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാല് അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇനിയും ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല. താന് തീര്ച്ചയായും വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പക്ഷേ അതൊക്കെ തന്റെ മതകര്ത്തവ്യങ്ങള് നിര്വഹിച്ച ശേഷമേ തീരുമാനിക്കൂ എന്നും ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
11.9 ഏക്കറിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഹാബോധി ധാരാളം സഞ്ചാരികളെ ആകര്ഷിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇഷ്ടികകള് കൊണ്ട് നിര്മ്മിച്ച രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴയ ബുദ്ധ വിവാരമായും ഇതിനെ കരുതുന്നു. ശ്രീകോവിലിനുള്ളില് ഭൂമിയെ തൊട്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധന്റെ സ്വര്ണം പൂശിയ വിഗ്രഹം ഒരു നോക്ക് കാണാനാണ് ഭക്തര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള പ്രഭാ വലയവും മടിയിലിരിക്കുന്ന കമണ്ഡലുവും വജ്രം കൊണ്ട് നിര്മ്മിച്ചവയാണ്.
തീര്ത്ഥാടകരും സന്യാസിമാരും ഇവിടെ ആരാധന നടത്തുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലര് ചെറു സംഘങ്ങളായി മഹാബോധിക്ക് മു്നിലെത്തി ആരാധന നടത്തുന്നു. യഥാര്ത്ഥത്തില് ബുദ്ധന് ബോധോദയം ലഭിച്ച മരത്തിന്റെ അടുത്ത തലമുറയില് പെട്ട മരമാണിത്. നേരത്തെ 288 ബിസിയില് ഇത് ശ്രീലങ്കയിലെ അനുരാധപുരയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുകയും പിന്നീട് 1881ല് തിരിച്ചെത്തിക്കുകയും ചെയ്ത മരമാണിത്. ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന മരം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റില് കടപുഴിയതോടെയാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. മരത്തില് നിന്ന് കൊഴിയുന്ന ഇലകള് ബുദ്ധ ഭക്തര് നിധി പോലെ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു.
ബുദ്ധന് ഇരുന്ന യഥാര്ത്ഥ സ്ഥലത്ത് അശോക ചക്രവര്ത്തി ഒരു കല്സ്ലാബ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ബുദ്ധന്റെ വജ്ര സിംഹാസനം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ബുദ്ധന് ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചകാലം മുതലുള്ള ചരിത്ര വസ്തുക്കള് ഉള്ള ഈ സ്ഥലത്തിന് ഏറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ബോധ്ഗയയിലെ മഗധസര്വകലാശാല അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് ശങ്കര് ശര്മ്മ എന്ന പൗരാണിക ശാസ്ത്രജ്ഞന് പറയുന്നു.
അശോകചക്രവര്ത്തിയുടെ കാലത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആരാധനാക്രമത്തിന്റെ രേഖകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും ഭരണാധികാരികള് നിര്മ്മിച്ച ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളെയും ആശ്രമങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണെന്നും ശര്മ്മ പറഞ്ഞു.
ബിഹാര് സര്ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് മഹാബോധി ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം. 1049ലെ ബോധ്ഗയ ക്ഷേത്ര നിയമപ്രകാരമാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണക്രമം. ഒരു ഉപദേശക സമിതിയും ബോധ്ഗയ ക്ഷേത്ര മാനേജ്മെന്റ് സമിതിയും ചേര്ന്നാണ് ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
ബോധ്ഗയയിലേക്ക് വന് തോതില് ആഭ്യന്തര സന്ദര്ശകരെത്തുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധ തീര്ത്ഥാടകരടക്കമുള്ളവരാണ് വര്ഷം മുഴുവനും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. വിദേശ സന്ദര്ശകര് മഴ മാറി തണുപ്പെത്തുന്ന ഒക്ടോബര്-മാര്ച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. 2024ല് 7.36ലക്ഷം വിദേശ സന്ദര്ശകരാണ് ബിഹാറിലെത്തിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതില് 1.12 ലക്ഷം പേര് ബോധ്ഗയ സന്ദര്ശിച്ചു. ഈ കാലത്ത് 6.54 കോടി ആഭ്യന്തര സന്ദര്ശകരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.
ബോധ്ഗയയിലെത്തുന്ന വിദേശ സന്ദര്ശകരിലേറെയും ഏഷ്യയിലെ വിവിധ ബുദ്ധ മത രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ ബുദ്ധമത അനുയായികളുള്ള രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും ഉള്ളവരാണ്.
മ്യാന്മര്, തായ്ലന്ഡ്, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ് നിലവില് വലിയ തോതില് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്ര മാനേജ്മെന്റ് സമിതിയിലെ ഒരംഗം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അന്തരീക്ഷം തണുക്കുമ്പോള് ജപ്പാന്, കൊറിയ, മറ്റ് ദക്ഷിണേഷ്യന് രാജ്യങ്ങള്, യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരും വന്തോതില് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇവിടെ ധാരാളം കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമായും പൂജ സാധനങ്ങളും ബുദ്ധ പ്രതിമകളും മറ്റുമാണ് വില്ക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപവും പുറത്തുമുള്ള ജീവിതങ്ങള് തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
നവംബര് 11ന് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട നന്ദു സിങ് ഇവിടെ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും മറ്റുമാണ് ഉപജീവനം തേടുന്നത്. പുതിയ സര്ക്കാരില് നിന്ന് നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ആര്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇനിയും തീര്ച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.