ETV Bharat / bharat

വഞ്ചകരെ രാജ്യം വെറുതെ വിടില്ലെന്നും വിരമിക്കല്‍ ജീവിതം സമാധാനപൂര്‍ണമാകില്ലെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് പ്രിയങ്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

ഉന്നത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജനാധിപത്യത്തെ താറടിച്ചുവെന്ന് പ്രിയങ്ക ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ ഇവരുടെ പേര് മറക്കരുതെന്നും അവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. പൗരന്‍മാരുടെ ഭരണഘടനാവകാശങ്ങളെ അവര്‍ കവര്‍ന്നെടുത്തെന്നും പ്രിയങ്ക ആരോപിച്ചു.

BIHAR RALLY PRIYANKA GANDHI ON CEC PRIYANKA GANDHI CEC GYANESH KUMAR BIHAR ELECTION 2025
Priyanka Gandhi at the rally in Bihar (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സീതാമര്‍ഹി: രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ ബിഹാറിലെ രാഷ്‌ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിച്ചു. റിഗയില്‍ ഒരു പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് തന്നെ പ്രിയങ്ക വിമര്‍ശിച്ചു.

Also Read; മേയറും മേയറാവാനിരുന്നവരും തോറ്റമ്പിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; 2020 തിരുവനന്തപുരത്തിന്‍റെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം ഇങ്ങനെ

വിരമിക്കല്‍ ജീവിതം സമാധാനപരമായി ആസ്വദിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ വന്‍തോതില്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു. രാഹുല്‍ സത്യം പുറത്ത് കൊണ്ടു വന്നു. ബിഹാറില്‍ 65 ലക്ഷം പേരാണ് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഹരിയാനയില്‍ 25 ലക്ഷം വ്യാജ വോട്ടുകള്‍ ചെയ്‌തു. ഹരിയാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപഹരിക്കുകയായിരുന്നു. അധികാരം കട്ടെടുത്ത സര്‍ക്കാരാണ് ഹരിയാന ഭരിക്കുന്നത്. ഇതേ നീക്കം തന്നെയാണ് ബിഹാറില്‍ 65 ലക്ഷം വോട്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് നടത്തിയതെന്നും പ്രിയങ്ക ആരോപിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം കൊണ്ട് ഉന്നത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കളിക്കുകയാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. അവരോട് പേരുകള്‍ ഓര്‍ത്ത് വച്ചോളൂ. ജനങ്ങളുടെ ചോരയും വിയര്‍പ്പ് കൊണ്ട് പടുത്തുയര്‍ത്തിയതാണ് ഈ രാജ്യം. നിങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങള്‍ അവര്‍ മോഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികള്‍. അവരുടെ പേര് മറക്കരുത്. അവരുടെ അധികാരത്തിന് പിന്നില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കാന്‍ അവരെ അനുവദിക്കരുതെന്നും ജനങ്ങളോട് പ്രിയങ്ക നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

BIHAR RALLY PRIYANKA GANDHI ON CEC PRIYANKA GANDHI CEC GYANESH KUMAR BIHAR ELECTION 2025
Priyanka Gandhi on stage with other leaders (ETV Bharat)

മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാര്‍, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍മാരായ എസ് എസ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് പ്രിയങ്ക പരാമര്‍ശിച്ചത്. ഇത്തരം തെറ്റുകള്‍ ചെയ്‌തിട്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് സുഖമായി വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് നിങ്ങള്‍ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്നാല്‍ രാജ്യം ഇത് മറക്കില്ല. എല്ലാ റാലികളിലും ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ പേര് ആവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങള്‍ അനുകമ്പ ഉള്ളവരാണ്. എന്നാല്‍ ചതി അവര്‍ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഇവര്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മാപ്പ് നല്‍കില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ആരോപണങ്ങള്‍

അടുത്തിടെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. രാഹുല്‍ഗാന്ധി ഉയര്‍ത്തിയ വ്യാജ വോട്ടുകളെയും ഹരിയാനയില്‍ നീക്കം ചെയ്‌ത വോട്ടുകളെയും കുറിച്ച് സീതാമര്‍ഹിയില്‍ പ്രിയങ്കയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വിഷയങ്ങളാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ പ്രചാരണായുധം.

BIHAR RALLY PRIYANKA GANDHI ON CEC PRIYANKA GANDHI CEC GYANESH KUMAR BIHAR ELECTION 2025
Supporters at the rally in Bihar (ETV Bharat)

TAGGED:

BIHAR RALLY
PRIYANKA GANDHI ON CEC
PRIYANKA GANDHI CEC GYANESH KUMAR
BIHAR ELECTION 2025
PRIYANKA GANDHI IN RIGA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.