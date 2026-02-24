പഠനത്തില് പുരോഗതി തേടിയെത്തിയ പെണ്കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു, ജ്യോത്സ്യന് 200 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ
പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
Published : February 24, 2026 at 3:14 PM IST
ചെന്നൈ: പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ ജ്യോത്സ്യന് 200 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോടതി. സംഭവത്തില് പ്രതി 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴ അടയ്ക്കണമെന്നും ശിവഗംഗ ജില്ലാ പോക്സോ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ശിവഗംഗ ജില്ലയിലെ മനഗിരി പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ (52) ആണ് പ്രതി. ജഡ്ജി ഗോകുൽ മുരുകനാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നിര്ണായക വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും പ്രത്യേകതയുണ്ട്.
കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാവാൻ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം നിർദേശിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പെണ്കുട്ടികളുടെ അമ്മ ജ്യോതിഷിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പരിഹാരത്തിനായി രണ്ട് പെൺമക്കളെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ജ്യോതിഷി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത് വിശ്വസിച്ച സ്ത്രീ 18, 14 വയസുള്ള രണ്ട് മക്കളോടൊപ്പം തൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ ജ്യോതിഷിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ദുരാത്മാക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ജ്യോതിഷം ചെയ്യുകയും പൂജകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രതിയുടെ ജോലി.
അവിടെ, സ്ത്രീയോട് പ്രത്യേക മുറിയിൽ താമസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ജ്യോതിഷി, രണ്ട് പെൺകുട്ടികളേയും മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല, കാര്യം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അപകടമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പെൺകുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയിൽ ലൈംഗികമായി പകരുന്ന രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, ജ്യോതിഷി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
പിന്നീട് മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തിരുപ്പത്തൂർ ഓൾ വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ജ്യോതിഷി രാമകൃഷ്ണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
2023-ൽ തിരുപ്പത്തൂർ ഓൾ വുമൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ (AWPS) ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 5(l), 6, 5(j)(iii) പ്രകാരവും എസ്സി/എസ്ടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3(2)(va) പ്രകാരവും കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മധുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
എസ്സി/എസ്ട നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയെങ്കിലും, പ്രതിയ്ക്ക് 50 വർഷം വീതമുള്ള രണ്ട് തടവ് ശിക്ഷകൾ വിധിച്ചു. സെക്ഷൻ 5(l) 6 പ്രകാരം 50 വർഷവും, പോക്സോ ആക്ട് സെക്ഷൻ 5(j)(iii), 6 പ്രകാരം വീണ്ടുമൊരു 50 വർഷവും ശിക്ഷ വിധിച്ചു.
ALSO READ: യുവതിയെ സഹോദരീ ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു, ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഉത്തരാഖണ്ഡില്