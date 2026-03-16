തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണം; നിർദ്ദേശവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടവും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാതൃകാ പെരുമാറ്റചട്ടം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശം.
Published : March 16, 2026 at 5:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി സംയോജിപ്പിക്കരുതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സ്ഥാനാർഥികളും പാലിക്കേണ്ട മാതൃകാ പെരുമാറ്റചട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിൽ എന്താണെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്നതോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്നും വിശദമായി അറിയാം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും സ്ഥാനാൽഥികളും പൊതുജനങ്ങളും പാലിക്കേണ്ട ചില നടപടിക്രമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലും അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും ഏപ്രിൽ ഒന്പതിനാണ് വോട്ടെട്ടുപ്പ് നടക്കുക. ഏപ്രിൽ 23 നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ വോട്ടെടുപ്പ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മാത്രം രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഏപ്രിൽ 23 ന് ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഏപ്രിൽ 29 ന് രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് നാലിനാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിക്കും ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. അതേസമയം പൊതുജനങ്ങൾക്കോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കോ എതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ 1950 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു.
പരാതികൾ 100 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും 5,173-ലധികം ഫ്ലൈയിംഗ് സ്ക്വാഡുകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ 5,200-ലധികം സ്റ്റാറ്റിക് സർവൈലൻസ് ടീമുകളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു.
പ്രധാന പെരുമാറ്റചട്ടങ്ങൾ
- ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കരുത്. പ്രചാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങള്, വാഹനങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.
- തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് കഴിയില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ പദ്ധതികളുടെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കരുത്.
- തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഉദ്യഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.
- പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്താൻ പ്രതിനിധികൾക്ക് കഴിയില്ല.
- എംപിമാരുടെയോ എംഎൽഎമാരുടെയോ പ്രദേശിക ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് പണം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല.
- നേരത്തെ സ്ഥാപിച്ച പരസ്യ ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യണം. പൊതു പണം ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ച എല്ലാ ബോർഡുകളും പ്രചാരണ ബോർകുകളും നീക്കം ചെയ്യണം.
- പെതു ഖജനാവിൻ്റെ ചെലവിൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽകാൻ പാടുള്ളതല്ല
- പ്രചാരണത്തിനായി ബാനറുകൾ, കൊടികൾ, പോസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ പതിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ, മതിലുകൾ എന്നിവ ഉടമയുടെ സമ്മത പ്രകാരമായിരിക്കണം.
Also Read: അന്ന് ബ്രസീല് പ്രതികരിച്ചു; ഇന്ന് ഇന്ത്യ പുലർത്തുന്ന മൗനം ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താനെന്ന് കോൺഗ്രസ്