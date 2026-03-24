അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; അവലോകന യോഗം ചേർന്ന് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അക്രമരഹിതവും ഭയരഹിതവും പ്രലോഭനങ്ങളില്ലാത്തതുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാനും കമ്മീഷൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 5:54 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അവലോകന യോഗം ചേർന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ, സി.ഇ.ഒമാർ, ഡി.ജി.പിമാർ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഏജൻസി മേധാവികൾ എന്നിവരുമായാണ് അവലോകന യോഗം ചേർന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അക്രമരഹിതവും ഭയരഹിതവും പ്രലോഭനങ്ങളില്ലാത്തതുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാനും കമ്മീഷൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ ഡോ. എസ്.എസ്. സന്ധു, ഡോ. വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തി.

അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി, തമിഴ്‌നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പും 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമസമാധാന നില, അനധികൃത പണം, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കൽ, അന്തർ സംസ്ഥാന ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ, ചിലവ് കൂടിയ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യോഗം ചർച്ച നടത്തി.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പൊതുവായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ, ചെലവ് നിയന്ത്രണ നടപടികൾ, കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമായും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്കകൾ എന്നിവ കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു. സമാധാനവും ക്രമം നിലനിർത്തുന്നതിനായി അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രലോഭനങ്ങളില്ലാത്തതും അക്രമരഹിതവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സിബിഡിറ്റി,സിബിഐസി, ഇഡി, ഡിആർഐ,സിഇഐബി,ആർബിഐ,എൻസിബി, എഎഐ തപാൽ വകുപ്പ്, സിആർപിഎഫ്, സിഐഎസ്എഫ്, ബിഎസ്എഫ്,എസ്എസ്ബി,,ആർപിഎഫ്,ഐറ്റിബിപി, ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, അസം റൈഫിൾസ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുടെ മേധാവികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും അന്തർ സംസ്ഥാന ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി.

നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (NCB), ആദായനികുതി വകുപ്പ്, സെൻട്രൽ ജിഎസ്‌ടി (CGST), ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് (DRI) ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരിശോധനകൾ ഊർജിതമാക്കാനും രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനധികൃത പണം, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് പരമാവധി വർധിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

