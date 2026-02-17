ETV Bharat / bharat

നിയമസഭ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി അസം, കേരളത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടൻ?

അസമിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലെത്തി... ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും സംഘവും ഉടൻ കേരളത്തിൽ എത്തും..

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi with CEO Assam and senior officials (X@ECISVEEP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 5:26 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കൾ ഊര്‍ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിക്കുകും ചെയ്‌തു.

കേരളത്തിന് പുറമെ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, അസം, തമിഴ്‌നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ വർഷം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി സംഘം ഉടൻ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ അസം

2026 ലെ അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടത്താൻ സാധ്യത. മാർച്ച് ആദ്യവാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 126 സീറ്റുകളുള്ള അസം നിയമസഭയുടെ കാലാവധി 2026 മെയ് 20 ന് അവസാനിക്കും. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 17) ഗുവാഹത്തിയിലെത്തുകയും ചെയ്‌തു.

ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി, കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്‌റ്റ്), കോൺഗ്രസ്, സംസ്ഥാന പാർട്ടികളായ ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട്, ആസോം ഗണ പരിഷത്ത്, ബോഡോലാൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട്, യുണൈറ്റഡ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി ലിബറൽ തുടങ്ങി എല്ലാ രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനമാണ്. ഒറ്റ ഘട്ടമായോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് മിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഇസിഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ഏപ്രിൽ 15 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ബിഹു ഉത്സവം കണക്കിലെടുത്ത് വേണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ തീരുമാനിക്കാൻ എന്ന് പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അസമിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തെ ചില പാര്‍ട്ടികള്‍ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. 2026 ലെ പ്രത്യേക പുനരവലോകനത്തിനായുള്ള അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക അസമിലെ 126 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കേരളത്തിലും തീയതി ഉടൻ

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുകയാണ് കേരളവും. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രില്‍ രണ്ടാംവാരം കേരളത്തില്‍ നടന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഒറ്റഘട്ടമായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ ഉടനെ സംസ്ഥാനം സന്ദര്‍ശിക്കും. ഒരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും തീയതി പ്രഖ്യാപനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക.

ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പാർട്ടികൾ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ അധികാരത്തില്‍ വരണമെന്നും ഭരണമാറ്റം അത്യാവശ്യമാണെന്നും പറയുന്നവരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ പർട്ടികളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാഥകൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച യോഗങ്ങളും സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളും മറ്റും ഒരുവഴിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്‍വി ഒു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുമോ എന്നും ഒരു ആശങ്ക സിപിഎം ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ ബിജെപിയുടെ വിജയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി നേതാക്കൾ മുമ്പോട്ട് വന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ പാർട്ടിക്കു 30% വോട്ടിലധികം ലഭിച്ച 30 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എന്തു വിലകൊടുത്തും വിജയം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമം.

