'പുതുച്ചേരിയ്ക്ക് പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി നൽകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധം' തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി
ബിജെപി റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നയങ്ങളാണ് പുതുച്ചേരിയിലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി.
Published : April 6, 2026 at 4:09 PM IST
പുതുച്ചേരി: പുതുച്ചേരിയിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷകരമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ. പുതുച്ചേരിയിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും സ്വഭാവവും അഗാധമായി വിലമതിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി. പുതുച്ചേരിയ്ക്ക് പൂർണ സംസ്ഥാന പദവിക്കുള്ള ആവശ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അത് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പുതുച്ചേരിക്ക് പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
''പുതുച്ചേരിയിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷകരമാണ്. ഇപോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, എനിക്ക് ഒരു ദുഃഖം തോന്നുന്നു. സംസ്ഥാനം സ്വന്തം ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പുതുച്ചേരിയിലെ സർക്കാർ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രകടനമല്ല, മറിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്''
𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐮𝐥𝐥𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐠𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐮𝐝𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐡𝐨𝐨𝐝.— Congress (@INCIndia) April 6, 2026
It is always a pleasure for me to come to Puducherry.
It is not just the natural beauty of this place that is unmatched, but also the love, affection, and character of…
ബിജെപി റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛയെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ (എൽജി) പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ മാറ്റിനിർത്തുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.
The BJP runs the state by remote control, with the Lieutenant Governor (LG) acting as a means to bypass the will of the people.— Congress (@INCIndia) April 6, 2026
Regional leaders are being sidelined, and local body elections are not being allowed to be held.
The once vibrant industrial and textile sector is…
ഒരുകാലത്ത് ഊർജ്ജസ്വലമായിരുന്ന വ്യാവസായിക, ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖല തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. നൂറുകണക്കിന് ഫാക്ടറികൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. പുതുച്ചേരി മിസ്റ്റർ അദാനിയുടെ കൈവശമാക്കണമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആഗ്രഹം. തന്ത്രപ്രധാനമായ കാരക്കൽ തുറമുഖം അദ്ദേഹത്തിന് വിറ്റു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അദാനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പുതുച്ചേരി ലിമിറ്റഡ് (AEPL) ആയി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി പോലും ഉടൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
The BJP wants Puducherry to belong to Mr. Adani.— Congress (@INCIndia) April 6, 2026
The strategic Karaikal Port has already been sold to him, and he has incorporated Adani Electricity Puducherry Limited (AEPL), which indicates that even your electricity may soon be handed over to him.
Today, Puducherry is a hub…
ഇന്ന്, പുതുച്ചേരി വ്യാജ മരുന്നുകളുടെ കേന്ദ്രമാണ്, വൻതോതിൽ വ്യാജ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ മരുന്നുകൾ രാജ്യത്തുടനീളം അയയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് അഴിമതി മാത്രമല്ല. കൊലപാതകം പോലെയുള്ള കുറ്റമാണ്.
👉A 30 percent commission is taken on all contracts.— Congress (@INCIndia) April 6, 2026
👉Liquor licenses are sold for commissions, and stalls are placed near schools and places of worship. No matter how much the public complains, nothing happens.
👉The Puducherry govt. has grabbed temple lands.
👉Law and…
എല്ലാ കരാറുകളിലും 30 ശതമാനം കമ്മീഷൻ എടുക്കുന്നു. കമ്മീഷനു വേണ്ടി മദ്യ ലൈസൻസുകൾ വിൽക്കുന്നു. സ്കൂളുകൾക്കും ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും സമീപം സ്റ്റാളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾ എത്ര പരാതിപ്പെട്ടാലും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പുതുച്ചേരി സർക്കാർ ക്ഷേത്ര ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു. ക്രമസമാധാനം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആളുകൾ രാത്രിയിൽ നടക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സുരക്ഷിതരാകുന്നില്ല.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം അതിവേഗം വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം നിലവിലുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം, പക്ഷേ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
