മയ്യഴിയുടെ മണ്ണിൽ അണ്ണൻ വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ; മലയാള മണ്ണിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം പോരാട്ടത്തിന്

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 8:57 PM IST

കണ്ണൂർ: പിറന്ന് രണ്ട് വര്‍ഷം മാത്രം പിന്നിട്ട ഇളയ ദളപതി വിജയ്‌യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി തമിഴക വെട്രി കഴകം ഇങ്ങ് മലയാളക്കരയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ബലപരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങുന്നു. കേരളത്തോട് ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായ മാഹിയില്‍ നിന്നാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ടിവികെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജനവിധി തേടുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് മാഹി മഞ്ചക്കല്‍ സ്വദേശിയായ എം പ്രിജേഷ് വിജയ്‌യുടെ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി വന്നത്.മാഹിയിലെ ഈ കൗതുക മല്‍സരം കണ്ടറിയാന്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ നേരില്‍ക്കണ്ട ഇ ടി വി ഭാരത് സംഘം സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായി സംസാരിച്ചു.

ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞ് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രിജേഷ് പറയുന്നു. ടിവി കെ യുടെ ജനപിന്തുണ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പറയുന്നത്. ടിവികെക്ക് മാഹിയിലും സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട്. അത് കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കുന്നതിനാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുക. തമിഴക വെട്രി കഴകം മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കും. സ്ത്രീ സുരക്ഷയും ജനങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ആണ് ടിവികെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രിജേഷ് പറഞ്ഞു.

''വിഎംഐ സംഘടനയിൽ പതിനാറുവർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. മർച്ചൻ്റ് നേവിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വിജയ്‌യുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷമായി മാഹിയിൽ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്വന്തമായി ഫിഷിങ് ബോട്ടുണ്ട്. വിജയ് നേരിട്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് മാഹിയിൽ മത്സര രംഗത്തിറങ്ങിയത്'' - പ്രിജേഷ് പറയുന്നു.

മലയാള മണ്ണിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം പോരാട്ടത്തിന്

സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കൊപ്പം വലിയ ആളും ആള്‍ക്കൂട്ടവുമില്ല. നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ച് നേരെ വോട്ടര്‍മാരെ കാണുകയാണ്.തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പ്രവൃത്തിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തതിന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും കൂസാതെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും സംഘവും മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്.

പോണ്ടിച്ചേരിയില്‍ നിന്ന് സഹായത്തിന് നേതാക്കളെത്തുമെന്ന് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പറയുന്നു. നവാഗതരുടെ അമ്പരപ്പൊന്നുമില്ലാതെ മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തിനിറങ്ങായിരിക്കയാണ് മാഹിയിൽ വിജയ്‌ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകം. മാഹിയുൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയെട്ടു സീറ്റുകളിലാണ് പുതുച്ചേരിയിൽ തമിഴക വെട്രി ക്കഴകം മത്സരിക്കുന്നത്. സഖ്യകക്ഷിയായ നേയം മക്കൾ കഴകത്തിന് രണ്ടു സീറ്റു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പുതുച്ചേരിയില്‍ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകളാണ് വിജയ്‌യും ടിവികെയും കാണുന്നത്. കരൂര്‍ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം പുതുച്ചേരിയില്‍ റോഡ് ഷോ നടത്താന്‍ വിജയ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി രംഗസ്വാമിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന്‍റെ കൂടി ബലത്തിലായിരുന്നു ആ നീക്കം. എന്നാല്‍ റോഡ് ഷോക്ക് പോലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പുതിച്ചേരിയിലേത് ടിവികെ പൊതു യോഗമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി രംഗസ്വാമി തന്നെ എന്‍ഡി എ സഖ്യമുപേക്ഷിച്ച് ടിവികെക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പരന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രി മന്‍സുഖ് മാണ്ഡവ്യയെത്തന്നെ അനുരഞ്ജനങ്ങള്‍ക്കായി നിയോഗിച്ച് ബിജെപി അപകടം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു.

പുതിയ പാര്‍ട്ടിയെഹ്കിലും പരിചയ സമ്പന്നരായ നിരവധി പ്രമുഖരെ രംഗത്തിറക്കി പുതുച്ചേരിയില്‍ ശക്തമായ മല്‍സരത്തിനാണ് ടി വികെ ഒരുങ്ങുന്നത്. മുന്‍ മന്ത്രിയും ബിജെപി എം എല്‍എയുമായിരുന്ന എ കെ സായി ശരവണന്‍ തിരുഭുവാനി മണ്ഡലത്തില്‍ ടിവികെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാണ്. ഒസുഡു സംവരണ സീറ്റില്‍ ബിജെപി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം പാര്‍ട്ടിവിട്ട സായി ശരവണന്‍ ടിവികെയില്‍ ചേരുകയായിരുന്നു.

മുന്‍ എം എല്‍എമാരായ എല്‍ പെരിയസ്വാമി നെട്ടപ്പക്കത്തും കെ എയു അസാന കാരിക്കാല്‍ സൗത്തിലും ടിവികെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളാണ്. മുന്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ടും നോമിനേറ്റഡ് എം എല്‍എയുമായ വി സ്വാമിനാഥന്‍ ലാസ്പേട്ട് മണ്ഡലത്തില്‍ ടിവികെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മല്‍സരിക്കുന്നു. മുന്‍ ഡിഐജി യായിരുന്ന വികെ ചന്ദ്രനും ബിജെപി വിട്ട് ടിവി കെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മല്‍സരിക്കുന്നു.

കതിര്‍കാമം മംഗളം മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്ന് വനിതകളെ പാര്‍ട്ടി മല്‍സരിപ്പിക്കുന്നു. മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എ എന്‍ ധനവേലുവും ടിവികെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാണ്. എന്‍ ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സ്വതന്ത്ര എം എല്‍എയായ ജി നെഹ്റു കുപ്പു സ്വാമി രൂപം നല്‍കിയ നെയം മക്കള്‍ കഴകം പാര്‍ട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിലാണ് വിജയ്‌യുടെ ടിവി കെ പുതുച്ചേരിയില്‍ മല്‍സരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് എന്‍ എം കെക്ക് വിട്ടു നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പുതുച്ചേരിയില്‍ ആകെയുള്ള 30 സീറ്റില്‍ എന്‍ ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 10 സീറ്റും ബിജെപി ആറ് സീറ്റും നേടിയിരുന്നു. ഡിഎം കെയും കോണ്‍ഗ്രസും ആറ് സീറ്റുകളില്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ട് സ്വതന്ത്രര്‍ എന്‍ ഡി എ സഖ്യത്തെ പിന്തുണക്കുകയായിരുന്നു. ഇതില്‍ ഒഴുകരൈ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ജയിച്ച സ്വതന്ത്രന്‍ എം ശിവശങ്കര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം കോണ്‍ ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു.

2016 ലെ 15 സീറ്റ് നേട്ടം ആവര്‍ത്തിച്ച് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ. അന്ന് എന്‍ ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് എട്ടും എ ഐ എഡി എംകെക്ക് നാലും സീറ്റുകളായിരുന്നു 2 സീറ്റുള്ള ഡിഎം കെയുടെ കൂടി പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു 2016 ലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണം.

ഇത്തവണ 16 സീറ്റില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും 12 സീറ്റില്‍ ഡിഎം കെയുമാണ് മല്‍സരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ടിവികെയുടെ വരവ്. ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പായതു കൊണ്ടു തന്നെ ടിവികെ പാര്‍ട്ടിക്ക് പുതുച്ചേരിയിലെ ശക്തി എന്തെന്ന് ആര്‍ക്കും പ്രവചിക്കാനാകുന്നില്ല.മുന്‍ പുതുച്ചേരി നിയമസഭാംഗം കൂടിയായ ബുസി ആനന്ദ് ആണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ വിജയ് പാര്‍ട്ടി തമിഴ് നാട്ടിലേതിലുമേറെ പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തുകയാണ് പുതുച്ചേരിയില്‍.

Also Read: ഡീൽ ആരോപണം കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തം, ജനവിശ്വാസമാണ് അടിത്തറ; ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസുതുറന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

