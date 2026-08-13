പഞ്ചാബ് മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദലിന് നേരെ വധശ്രമം; ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയില്
പഞ്ചാബ് മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദലിന് നേരെ വധശ്രമം. സുരക്ഷാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്ക്.
Published : August 13, 2026 at 3:44 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബ് മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും അകാലിദള് അധ്യക്ഷനുമായി സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദലിന് നേരെ വധശ്രമം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാന്ദേഡില് വച്ചാണ് കത്തി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം നടന്നത്. നഗരത്തിന് പുറത്ത് ഗുരുദ്വാര സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. നിഹാങ് സിഖ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ് കൃപാണ് ഉപയോഗിച്ച് ബാദലിനെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് ആക്രമിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആക്രമണത്തിൽ ബാദലിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരിക്കേറ്റു.കുടുംബസമേതം നാന്ദേഡിലെ തഖ്ത് ശ്രീ ഹസൂർ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ബാദൽ. ഭാര്യയും അകാലിദൾ എംപിയുമായ ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോയിൽ വലതുകൈയിൽ കാവി തുണി ചുറ്റിയ നിലയിൽ ബാദൽ നടക്കുന്നത് കാണാം. ആക്രമി വയറ്റിൽ കുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടയുകയായിരുന്നു. കൈക്ക് പരിക്കേറ്റ ബാദലിനെ നാന്ദേഡിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ജീവന് ഭീഷണിയില്ലെന്നും കൈക്ക് തുന്നൽ ഇട്ടതായും അകാലിദൾ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
2024 ഡിസംബർ 4-ന് അമൃത്സറിലെ സുവർണക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് വച്ചും ബാദലിന് നേരെ വെടിവയ്പ് ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം സേവാദാർ ചുമതല നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു. 2007 മുതൽ 2017 വരെ പഞ്ചാബിൽ അകാലിദൾ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന "തെറ്റുകൾ"ക്ക് അകൽ തഖ്ത് 'തൻഖ' എന്ന മതപരമായ ശിക്ഷ വിധിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അത്. അന്ന് ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ബാദൽ രക്ഷപ്പെടുകയും വെടിവച്ചയാളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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