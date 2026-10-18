ബോളിവുഡ് താരം ടൈഗർ ഷ്രോഫിന് നേരെ വെടിവെപ്പ്; നടൻ സുരക്ഷിതൻ, രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ജുഹുവിലെ പുഷ്പ പാർക്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലെത്തിയ മൂന്ന് അജ്ഞാതർ വെടിയുതിർത്തതായാണ് വിവരം
Published : October 18, 2026 at 8:38 PM IST
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് താരം ടൈഗർ ഷ്രോഫിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുംബൈയിലെ ജുഹുവിൽ വെടിവെപ്പ്. പുഷ്പ പാർക്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലെത്തിയ മൂന്ന് അജ്ഞാതർ വെടിയുതിർത്തതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ ടൈഗർ ഷ്രോഫിന് പരിക്കേറ്റെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ നടൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വെടിയേറ്റിട്ടില്ലെന്നും മുംബൈ പൊലീസ് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. ഷ്രോഫിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്കും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർക്കും സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. വെടിവെപ്പിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്നതും ആക്രമണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നതും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
മുൻപ് ഭീഷണി ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്
ഗുണ്ടാസംഘത്തലവൻ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ അനുയായിയായ ഹാരി ബോക്സർ ടൈഗർ ഷ്രോഫിന് നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ സംഭവം. എന്നാൽ മുൻഭീഷണിയും ഇപ്പോഴത്തെ വെടിവെപ്പും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണവും പ്രതികളുടെ തിരിച്ചറിയലും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെടിവെപ്പ് സംഭവത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ സാവന്ത് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. മുംബൈയിലെ ക്രമസമാധാന നില പൂർണമായും തകർന്നുവെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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നടൻ സൽമാൻ ഖാൻ്റെ വീടിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പ്, ബാബാ സിദ്ദിഖിയുടെ കൊലപാതകം, സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭീഷണികൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സാവന്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. മുംബൈയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, നഗരത്തിൽ അരാജകാവസ്ഥയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സാഹചര്യം ബിഹാറുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത സാവന്ത്, ഇപ്പോൾ ബിഹാറിനേക്കാൾ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം നീങ്ങുകയാണെന്ന വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചു. കുറ്റവാളികളുടെ പിടിയിലേക്ക് മുംബൈയെ തള്ളിവിടുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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