ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കാൻ കടുത്ത നിയമം; ഏഴ് വർഷം വരെ തടവ്, മതം പറഞ്ഞ് രക്ഷപെടാന്‍ നോക്കേണ്ടെന്നും അസം മുഖ്യമന്ത്രി

മുഖ്യമന്ത്രിർ നിയുത് മൊയ്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ബഹുഭാര്യത്വ നിരോധന നിയമത്തിലെ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കുന്നതിനായി കടുത്ത ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിവസമായ നവംബർ 25-ന് ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ അറിയിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിർ നിയുത് മൊയ്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ബഹുഭാര്യത്വ നിരോധന നിയമത്തിലെ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.

“ഒരു വ്യക്തി തന്‍റെ ഭാര്യയുമായി നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്താതെ മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ, അയാളുടെ മതം എന്തായാലും കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷം വരെ തടവിന് വിധേയനാകും. മതപരമായ അനുമതി കാണിച്ച് പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ബി.ജെ.പി. സർക്കാർ ബഹുഭാര്യത്വം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.

“ സംസ്ഥാനത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അന്തസും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത. സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെ മാന്യമായി നിലനിർത്താൻ നിയമത്തിന്‍റെ കർശനത ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ 'മുഖ്യമന്ത്രിർ നിയുത് മൊയ്ന' പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി പ്രധാനമന്ത്രി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് പ്രതിമാസം 1,000 രൂപയും, ബിരുദ കോഴ്സിന്‍റെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് 1,250 രൂപയും, ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന്‍റെയും ബി.എഡ്. കോഴ്സുകളുടെയും ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് 2,500 രൂപയും 10 മാസത്തേക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ പ്രവേശന നിരക്ക് ഗണ്യമായി ഉയർന്നതും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് കാര്യമായി കുറഞ്ഞതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെയും വിലയിരുത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം ഏകദേശം 3.5 ലക്ഷം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

അസം സർക്കാർ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ‘ലൗ ജിഹാദ്’ അടക്കം സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു സൂചന നൽകിയിരുന്നത്. അതിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം.

ബഹുഭാര്യത്വത്തിനെതിരെ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അസം സർക്കാർ പ്രധാനമായൊരു നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹിക ഐക്യവും പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ നിയമനടപടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

