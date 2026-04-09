അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും കുതിച്ചുയര്ന്ന് പോളിങ്, ഭരണം മാറുമോ അതോ തുടരുമോ? ഉറ്റുനോക്കി കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും
സമാധാനപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന് സഹകരിച്ച എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് അനുരാഗ് ഗോയല്.
Published : April 9, 2026 at 8:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അസം പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോളിങിൽ വർധന. കണക്കുകൾ പ്രകാരം പുതുച്ചേരിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് (86.92 ശതമാനം). അസമിൽ 84.42 ശതമാനം പോളിങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തി.
അസമിലെ 126 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടെ 84.42 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 2021ൽ 82.04 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. അസമിൽ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുശേഷം അധികാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയില് പങ്കാളികളായ എല്ലാവര്ക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് അനുരാഗ് ഗോയല് നന്ദി അറിയിച്ചു. തികച്ചും സമാധാനപരമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പോളിങ് നടന്നത്.
സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി വന്ക്രമീകരണങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നടത്തിയിരുന്നത്. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കും വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിപ്പിക്കാനായി പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും സൈനികര്ക്കും രാഷ്ട്രീയകക്ഷികള്ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.
അസമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ദൽഗാം മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു (94.57 ശതമാനം). അമ്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് (70.40 ശതമാനം). ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ 722 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 35 ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 31,490 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.
കേരളത്തിലെ 140 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് അവസാനിച്ചു, നിരവധി പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വോട്ടർമാർ അപ്പോഴും ക്യൂവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാന സമയത്ത് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ടോക്കണുകൾ നൽകുകയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിൽ 30 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള പോളിങ് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് അവസാനിച്ചു. സമയപരിധിക്ക് മുമ്പ് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിയ വോട്ടർമാർക്ക് ക്യൂവിൽ കാത്തുനിൽക്കാനും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനും അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം പോളിങ് ശതമാനം 86 ശതമാനം കവിഞ്ഞു. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത് അധികാരം നിലനിർത്താനാണ് എൻഡിഎ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, അതേസമയം കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം എഐഎൻആർസി നയിക്കുന്ന മുന്നണിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണം, ഭരണപരമായ സംഘർഷം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു പ്രചാരണം.