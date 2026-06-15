ETV Bharat / bharat

അസമിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; ദിബ്രുഗഡിൽ ഹെറോയിനുമായി ഒൻപത് പേർ പിടിയിൽ

മദ്യനിരോധന മേഖലയായ മജുലിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പിടിച്ചെടുത്ത 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യാജമദ്യം റോഡ് റോളർ കയറ്റി പൊലീസ് പരസ്യമായി നശിപ്പിച്ചു.

ASSAM DRUGS Dibrugarh dsp anti drug operation Liquor
പിടിച്ചെടുത്ത ഹെറോയിനും പണവും (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദിസ്‌പൂർ: അസമിലെ ദിബ്രുഗഡിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. ദിബ്രുഗഡ് ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒൻപത് പേർ അറസ്റ്റിലായി. ഇവരിൽ നിന്ന് ഹെറോയിനും പണവും സ്വർണാഭരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

ജില്ലയിൽ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന കർശന നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് ദിബ്രുഗഡ് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (ഡി.എസ്.പി) നയൻ മോണി ബറുവ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ജില്ലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ലഹരിമരുന്നിനെതിരെ വ്യാപകമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം.

റെയിൽവേ കോളനിയിലെ കോയ്‌ല പട്ടി മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ലഹരിമരുന്ന് വിതരണം നടക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി ഉപയോഗം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.

പരിശോധനയിൽ ഒൻപത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നിരവധി വീടുകളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു. സുജാത ബിശ്വാസ് എന്ന സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 79 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ, 4,92,000 രൂപ, ചില സ്വർണാഭരണങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഡി.എസ്.പി അറിയിച്ചു.

അറസ്റ്റിലായവരുടെ വിവരങ്ങളും ഇവർ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പിടിയിലായവരിൽ റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ റെയിൽവേ അധികൃതരോട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മജുലിയിൽ വിദേശമദ്യം നശിപ്പിച്ചു
അസമിലെ മജുലിയിൽ അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മറ്റൊരു പരിശോധനയിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന 1,475 ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമിത വിദേശമദ്യം അധികൃതർ നശിപ്പിച്ചു. മദ്യവിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും പൂർണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള നദീദ്വീപായ മജുലിയിലാണ് നടപടി. വൈഷ്ണവ സാംസ്കാരിക, മത കേന്ദ്രം കൂടിയായ ഇവിടെ അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.

ദർബാർ ചപോരിയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം, മജുലി പൊലീസ്, എക്സൈസ് വകുപ്പ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് മദ്യം നശിപ്പിച്ചത്. പിടിച്ചെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് മദ്യക്കുപ്പികൾ മൈതാനത്ത് നിരത്തിവച്ച ശേഷം ജെ.സി.ബിയും റോഡ് റോളറും ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കുകയായിരുന്നു.

അഡീഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് രാജശ്രീ ധൻഡിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മദ്യവേട്ട നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊലീസും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംയുക്തമായി വ്യാപക പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു.

ഇതിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വ്യാഴാഴ്ച നശിപ്പിച്ചത്. പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യം മുഴുവൻ ദർബാർ ചപോരിയിൽ എത്തിച്ച ശേഷമാണ് നശിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. വൻ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മദ്യക്കുപ്പികൾ തകർക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Also Read: ഓൺലൈൻ തീവ്രവാദ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്; മധ്യപ്രദേശ് എ.ടി.എസ് മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

TAGGED:

ASSAM POLICE ANTI DRUG OPERATION
DIBRUGARH HEROIN SEIZURE CASE
MAJULI ILLICIT LIQUOR DESTRUCTION
ASSAM EXCISE DEPARTMENT RAIDS
ASSAM POLICE DRUG SEIZURE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.