ഡൽഹി സ്‌ഫോടനത്തെ പിന്തുണച്ച് പോസ്‌റ്റുകൾ; പതിനഞ്ച് പേർ അറസ്‌റ്റിൽ, കർശന നടപടിയെന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി

ഡൽഹി സ്‌ഫോടനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രകോപനപരമായ പോസ്‌റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ നിരവധി പേർ അറസ്‌റ്റിൽ. കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ.

ASSAM CM HIMANTA BISWA SARMA DELHI RED FORT BLAST OFFENSIVE POSTS FROM ASSAM delhi blast ARREST OFFENSIVE POSTS
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Facing Media (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 1:05 PM IST

2 Min Read
ഗുവാഹത്തി: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്‌ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്‌ഫോടനത്തിന് പുറമേ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകോപനപരമായ പോസ്‌റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് അസമിൽ പതിനഞ്ച് പേർ അറസ്‌റ്റില്‍. അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. "ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപകീർത്തികരമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്‌റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ അസമിലുടനീളം പതിനഞ്ച് പേരെ ഇതുവരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു," എന്ന് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവത്തില്‍ ഇന്നലെ ആറുപേരെയാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. തുടർന്നും അറസ്‌റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. റഫിജുൽ അലി (ബോംഗൈഗാവ്), ഫോറിദ് ഉദ്ദീൻ ലസ്‌കർ (ഹൈലക്കണ്ടി), ഇനാമുൽ ഇസ്ലാം (ലഖ്ഹിംപുർ), സിക്‌ദാർ (ഷൊഹ്‌ലിംപുർ), ഷാഹിദുൽ ഇസ്ലാം (ബാർപെറ്റ), റാക്കിബുൾ സുൽത്താൻ (ബാർപേട്ട), നാസിം അക്രം (ഹോജായ്), തസ്ലിം അഹമ്മദ് (കാംരൂപ്), അബ്‌ദുർ റോഹിം മൊല്ല, ബാപ്പി ഹുസൈൻ (സൗത്ത് സൽമാര) എന്നിവരെയാണ് നിലവിൽ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

"ഭീകരരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ പിടികൂടുകയും അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ആളുകൾ അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്", എന്ന് ശർമ്മ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഭീകരാക്രമണത്തെ പിന്തുടരുന്നവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരെയും പിടികൂടുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അസം പൊലീസും അറിയിച്ചു.

ഭീകരതയെ തകർക്കാൻ സജ്ജരായി പൊലീസും സുരക്ഷാ സൈന്യവും

ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം 12 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏകോപിത ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ നിറച്ച രണ്ട് പഴയ വാഹനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ പ്രതികൾ തയ്യാറായിരുന്നുവെന്നും വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച i20 വാഹനവും, സ്‌ഫോടനത്തിനായി പദ്ധതിയിട്ട ഇക്കോസ്പോർട്ട് വാഹനവും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷണം വിപുലീകരിച്ചതായും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏകോപിത സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്താൻ എട്ട് പ്രതികൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇതിനെ തകർക്കാൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അറിയിച്ചു.

ഒരേസമയം ആക്രമണങ്ങൾക്കായി ഒന്നിലധികം ഇംപ്രൊവൈസ്‌ഡ് സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കൾ (IED) ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രതികൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായവരിൽ മുൻകാല ഭീകര കേസുകളുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസ് പ്രതികളായ ഡോ. മുസമ്മിൽ, ഡോ. അദീൽ, ഡോ. ഉമർ, ഷഹീൻ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലായി സ്ഫോടന പരമ്പര നടത്താനുള്ള പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഭീകര ഗൂഢാലോചന പരാജയപ്പെടുത്താൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം കാർ സ്ഫോടനം നടത്തിയത് ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയാണെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇതിനോടകം തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡിഎൻഎ ഉള്‍പ്പെടെ വിശദമായ ഫോറൻസിക് വിശകലനത്തിന് ശേഷമാണ് സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം ഉമറിൻ്റെ കാല് സ്‌റ്റിയറിംഗ് വീലിനും ആക്‌സിലറേറ്ററിനും ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്‌ക്ക് ശേഷം ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഉമറിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഡിഎൻഎയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് എയിംസ് ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നും പ്രതിയുടേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം: 'കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഉമര്‍ നബി തന്നെ', കാര്‍ വാങ്ങിയത് OLXല്‍ നിന്നും

