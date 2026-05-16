ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ടാഗ് ചെയ്‌ത 'ഗംഗാ സോഫ്റ്റ്‌ഷെൽ' ആമയെ തുറന്നു വിട്ടു

ഗംഗാ സോഫ്റ്റ്-ഷെൽ ആമയെ കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനത്തിന് സമീപത്തെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടതോടെ അസം വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടതായി ടൈഗർ റിസർവ് പാർക്ക് ഡയറക്ടർ ഡോ. സോണാലി ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

ASSAM TURTLE GANGA SOFTSHELL TURTLE RELEASED KAZIRANGA NATIONAL PARK ENDANGERED SPECIES
satellite-tagged Ganges soft-shell turtle (special arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദിസ്‌പൂർ: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ടാഗ് ചെയ്‌ത 'ഗംഗാ സോഫ്റ്റ്‌ഷെൽ' ആമയെ (Ganges softshell turtle) അസമിലെ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിൽ തുറന്നുവിട്ടു. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ സഞ്ചാരപാതയും ആവാസവ്യവസ്ഥയും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് അത്യാധുനിക സാറ്റലൈറ്റ് ടാഗിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വംശനാശ ജീവികളുടെ സംരക്ഷണ ദിനത്തിൽ, ആമയെ കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനത്തിന് സമീപത്തെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടതോടെ അസം വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടതായി ടൈഗർ റിസർവ് പാർക്ക് ഡയറക്ടർ ഡോ. സോണാലി ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെ ആമ സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ അസം നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെയാണ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.

ASSAM TURTLE GANGA SOFTSHELL TURTLE RELEASED KAZIRANGA NATIONAL PARK ENDANGERED SPECIES
ഗംഗാ സോഫ്റ്റ്-ഷെൽ ആമ (special arrangement)

"കാസിരംഗയിൽ ഇത് ആദ്യത്തേത്! #EndangeredSpeciesDay യുടെ ഭാഗമായി, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹ ടാഗ് ചെയ്ത ഗംഗാ സോഫ്റ്റ്‌ഷെൽ ആമയെ വിട്ടയച്ചു. വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിലെ ഒരു വലിയ വിജയമാണിത്, അസമിന് അഭിമാനകരമായ നിമിഷം" അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ഈ നേട്ടം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിലെ ശുദ്ധജല ആമ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായാണ് അസം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 21 ഇനം ആമകൾക്ക് സംസ്ഥാനം ആവാസ കേന്ദ്രമാണ്, ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് സോഫ്റ്റ്‌ഷെൽ ആമ ഇനങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം കാസിരംഗയിൽ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

ASSAM TURTLE GANGA SOFTSHELL TURTLE RELEASED KAZIRANGA NATIONAL PARK ENDANGERED SPECIES
ഗംഗാ സോഫ്റ്റ്-ഷെൽ ആമ (special arrangement)

ഗംഗാ സോഫ്റ്റ്‌ഷെൽ ആമ (നിൽസോണിയ ഗംഗെറ്റിക്ക) ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു ഇനമായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യവും ശുചിത്വവും നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഗംഗാ നദി പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഇനം ആമകൾ ഒരു പ്രധാന പാരിസ്ഥിതിക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ഡയറക്ടർ സോണാലി ഘോഷ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കാസിരംഗ അധികൃതരുടെയും അസം വനം വകുപ്പിൻ്റേയും സഹകരണത്തോടെ, ഇന്ത്യയിലെ വന്യജീവി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. അഭിജിത് ദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉപഗ്രഹ ടാഗിങ് നടന്നത്.

ബ്രഹ്മപുത്ര നദീതടത്തിലുടനീളമുള്ള ആമയുടെ ചലന രീതികൾ, പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങൾ, നിർണായക ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ ഗവേഷകരെ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ കരുതുന്നു. വെറ്ററിനറി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ, ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ആമയെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉപഗ്രഹ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാസിരംഗയുടെ സമ്പന്നമായ നദീതീര ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ശുദ്ധ ജല ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ വിജയകരമായ ശ്രമം പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സംരക്ഷകർ പറയുന്നു.

ALSO READ: പെട്രോൾ കയറ്റുമതിക്ക് വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രം; ഡീസൽ തീരുവ കുറച്ചു

TAGGED:

ASSAM TURTLE
GANGA SOFTSHELL TURTLE RELEASED
KAZIRANGA NATIONAL PARK
ENDANGERED SPECIES
GANGA SOFTSHELL TURTLE RELEASED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.