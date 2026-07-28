നീറ്റ് പ്രതിഷേധം: വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ അസം സർക്കാർ
നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അഞ്ച് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും 13 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട്
Published : July 28, 2026 at 1:19 PM IST
ദിസ്പൂർ: നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കുമെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ കേസുകളും പിൻവലിക്കാൻ അസം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാരാണ് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ ഇനി യാതൊരുവിധ തുടര് നിയമനടപടികളും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും, നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായവരെയും കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരെയും ഉടനടി മോചിപ്പിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
നിയമനടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു
സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിലാണ് നിർണായക തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയത്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അഞ്ച് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും 13 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2026 ജൂലൈ 26 വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്.
പരീക്ഷാസമ്പ്രദായത്തിലും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, അത്യാവശ്യമായ വ്യവസ്ഥാപിത പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സർക്കാർ ഈ നീക്കം നടത്തിയത്. നിലവിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും വശങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കേസുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഹോം ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അജയ് തിവാരി ഒപ്പുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
പൊലീസിന് കർശന നിർദേശം
നിയമനടപടികൾ നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും, കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉടനടി ആരംഭിക്കാൻ പൊലീസിനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിച്ച് അവരെ വേഗത്തിൽ മോചിപ്പിക്കും. ഭാവിയിൽ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ ആർക്കെതിരെയും പുതിയ കേസോ പ്രതികൂല നിയമനടപടികളോ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ഇതോടെ നീറ്റ് പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിഷയങ്ങളെല്ലാം പൂർണമായും അവസാനിച്ചതായി കണക്കാക്കും. സമാനമായ രീതിയിൽ ബിഹാർ സർക്കാരും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വഴങ്ങൽ
പരീക്ഷാച്ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെയും ഉദ്യോഗാർഥികളുടെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അസം സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ആശ്വാസ നടപടി. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തിൽ സമ്മർദം വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ 25ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചിരുന്നു. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 49 ദിവസമായി നടന്നുവന്നിരുന്ന സമരം മന്ത്രിയുടെ രാജിയോടെയാണ് വിദ്യാർഥികൾ താത്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സർക്കാർ കാലതാമസം വരുത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങാൻ വിദ്യാർഥികൾ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് അടിയന്തരമായി കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ അസം സർക്കാർ തയ്യാറായത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി സിജെപി നേതാക്കളും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അന്തിമ തീരുമാനമായത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും സമാനമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സിജെപി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ മാതൃക പിന്തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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