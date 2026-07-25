അസമിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷം; മരണസംഖ്യ 61 ആയി, ഏഴ് ലക്ഷം പേർ ദുരിതത്തിൽ
സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളിലായി ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം പേരെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : July 25, 2026 at 7:42 AM IST
ദിസ്പൂർ: അസമിൽ തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിലും പ്രളയത്തിലും മരണം 61 ആയി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 14 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അസം സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി (എ.എസ്.ഡി.എം.എ) അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളിലായി ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് പ്രളയം രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച 14 പേരിൽ ഏഴുപേർ ചറൈഡിയോ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ശിവസാഗറിൽ ആറുപേരും ജോർഹട്ടിൽ ഒരാളും മരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ 11 പുരുഷന്മാരും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ശിവസാഗർ ജില്ലയിൽ ഒരാളെ കാണാതായിട്ടുമുണ്ട്. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും (എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്) സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും (എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്) നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ട വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തോളം ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു.
Many of you have reached out asking how you can help in the rehabilitation efforts following the devastating #AssamFloods.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 24, 2026
If you’d like to contribute, here’s how you can support the Chief Minister’s Relief Fund 👇🏼 pic.twitter.com/NQdppfKaxs
ശിവസാഗറിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരം
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ഗോലാഘട്ട്, ചറൈഡിയോ, ദിബ്രുഗഡ്, ഹോജായ്, നാഗോൺ, ബിശ്വനാഥ്, ജോർഹട്ട്, ധേമാജി, ശിവസാഗർ, സോണിത്പൂർ, കാംരൂപ് (എം), കർബി ആംഗ്ലോങ് എന്നീ 12 ജില്ലകളിലായി 7.05 ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ ശിവസാഗർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ഏറ്റവും രൂക്ഷം. ഇവിടെ മാത്രം 3,48,555 പേർ ദുരിതത്തിലാണ്. ചറൈഡിയോയിൽ 1,88,404 ആളുകളെയും ജോർഹട്ടിൽ 1,26,793 പേരെയുമാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ 37 റവന്യു സർക്കിളുകളിലായി 856 ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായതായി ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കൃഷിയും മൃഗസമ്പത്തും നശിച്ചു
#FWR_Ops |#Rescue |#Evacuation— NDRF India I राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 🇮🇳 (@NDRFHQ) July 24, 2026
🔶NDRF teams continue relentless FWR ops in the flood-affected areas of Assam following heavy rainfall and rising river levels
🔶So far, 59 persons rescued, 4,037 evacuated, 48 livestock rescued and 06 bodies recovered from the flood-affected areas pic.twitter.com/cTQM1GVadI
കാരണം മേഘവിസ്ഫോടനം
പ്രളയസാഹചര്യം രൂക്ഷമായതിനിടെ വ്യാഴാഴ്ച അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ ദെർഗാവിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അയൽ സംസ്ഥാനമായ നാഗാലാൻഡിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനമാണ് അസമിലെ പല ജില്ലകളിലും പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലും മറ്റ് പോഷകനദികളിലും ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഉയരുകയാണ്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
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