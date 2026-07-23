അസമിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷം; മരണസംഖ്യ 41 ആയി, 6.53 ലക്ഷം പേർ ദുരിതത്തിൽ
കർബി ആംഗ്ലോങ്, ഗോലാഘട്ട്, ചരൈഡിയോ, കാംരൂപ്, ശിവസാഗർ, ജോർഹട്ട്, ദിബ്രുഗഡ്, നാഗോൺ, ധേമാജി, ഹോജായ്, കാംരൂപ് (മധ്യപ്രദേശ്) എന്നീ 11 ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് കാലവർഷം ദുരിതം വിതച്ചിരിക്കുന്നത്.
By ANI
Published : July 23, 2026 at 7:40 AM IST
ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ നാല് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 10 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മരണസംഖ്യ 41 ആയി ഉയർന്നതായി അസം സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി (എ.എസ്.ഡി.എം.എ) അറിയിച്ചു. പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിലായി 6.53 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശിവസാഗർ, ജോർഹട്ട് ജില്ലകളിൽ മൂന്ന് പേർ വീതവും, ചറൈഡിയോയിൽ രണ്ട് പേരും, ധേമാജി, കർബി ആംഗ്ലോങ് ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തരുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കർബി ആംഗ്ലോങ്, ഗോലാഘട്ട്, ചറൈഡിയോ, കാംരൂപ്, ശിവസാഗർ, ജോർഹട്ട്, ദിബ്രുഗഡ്, നാഗോൺ, ധേമാജി, ഹോജായ്, കാംരൂപ് (മെട്രോ) എന്നീ 11 ജില്ലകളിലാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത്. ശിവസാഗർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ഏറ്റവും രൂക്ഷം. ഇവിടെ മാത്രം 3,92,195 പേരെ പ്രളയം ബാധിച്ചു. ചറൈഡിയോയിൽ 1,10,755 പേരും, ജോർഹട്ടിൽ 97,690 പേരും, ഗോലാഘട്ടിൽ 25,591 പേരും, ദിബ്രുഗഡിൽ 13,390 പേരും ദുരിതബാധിതരായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 40 റവന്യൂ സർക്കിളുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള 939 ഗ്രാമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്.
തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലും പോഷകനദികളിലും പലയിടത്തും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. നംഗ്ലാമുറഘട്ടിൽ ദിസാങ് നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഇതുവരെയുള്ളതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഒഴുകുന്നത്. ചെനിമരിയിലെ (ഖോവാങ്) ബുർഹിദിഹിങ് നദി, ശിവസാഗറിലെ ദിഖൗ നദി, നുമലിഗഡിലെ ധൻസിരി (എസ്) നദി, ശ്രീഭൂമിയിലെ (എഫ്.എഫ്.എസ്) കുഷിയാര നദി എന്നിവ അപകടനിലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയ 487 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 3.13 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രളയം മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. 1,38,965 മൃഗങ്ങളെ പ്രളയം ബാധിച്ചതായി എ.എസ്.ഡി.എം.എ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ മൃഗങ്ങളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ആർമി, ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന (എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്), സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന (എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്), ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവീസസ്, പൊലീസ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളൻ്റിയർമാർ, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന, ഡി.ഡി.ആർ.എഫ് സംഘങ്ങൾ എന്നിവരെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച മാത്രം 8,409 പേരെ ഈ സംഘങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി.
ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ 53 റോഡുകളും ആറ് അണക്കെട്ടുകളും മറ്റ് നിരവധി വസ്തുവകകളും തകർന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്ന കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതാ നിർദേശം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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