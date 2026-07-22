അസമിൽ പ്രളയം രൂക്ഷം; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 21 മരണം, അഞ്ചര ലക്ഷം പേർ ദുരിതത്തിൽ
ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 31 ആയി ഉയർന്നു. നിലവിൽ 16 ജില്ലകളിലായി 5.64 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : July 22, 2026 at 10:15 AM IST
ഗുവഹത്തി: അസമിൽ പ്രളയസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 21 പേർ മരിച്ചതോടെ ഈ വർഷത്തെ ആകെ മരണം 31 ആയി. 16 ജില്ലകളിലായി അഞ്ചര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അസം സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ (എഎസ്ഡിഎംഎ) ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ശിവസാഗർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രം 13 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ചരായിദിയോയിൽ അഞ്ചും ഗോലാഘട്ടിൽ രണ്ടും ജോർഹട്ടിൽ ഒരാളും മരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച 15 ജില്ലകളിലായി മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം പേരെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ഇത് 16 ജില്ലകളിലായി 5,64,600 ആയി ഉയർന്നു.
#WATCH | Assam: Relief material being dropped in flood-affected Sivasagar.— ANI (@ANI) July 22, 2026
The flood situation in Assam is still grim and over 5.64 lakh people of 16 districts - Golaghat, Kamrup, Hojai, Dibrugarh, Biswanath, Dhemaji, Sonitpur, Udalguri, Nagaon, Charaideo, Kamrup (M), Jorhat,… pic.twitter.com/MLdGjCfP7e
ഗോലാഘട്ട്, കാംരൂപ്, ഹോജായ്, ദിബ്രുഗഡ്, ബിശ്വനാഥ്, ധേമാജി, സോണിത്പൂർ, ഉദൽഗുരി, നാഗോൺ, ചരായിദിയോ, കാംരൂപ് മെട്രോ, ജോർഹട്ട്, ടിൻസുകിയ, കർബി ആംഗ്ലോങ്, ലഖിംപൂർ, ശിവസാഗർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് പ്രളയം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്. 44 റവന്യു സർക്കിളുകളിലായി 872 ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ശിവസാഗറിൽ 3,59,535 പേരെയും ജോർഹട്ടിൽ 87,662 പേരെയും ചരായിദിയോയിൽ 72,646 പേരെയുമാണ് ദുരന്തം നേരിട്ട് ബാധിച്ചത്.
📢 Public Advisory— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 21, 2026
To ensure uninterrupted mobile connectivity in the flood-affected districts of Sivasagar, Charaideo and Jorhat, the Department of Telecommunications, Government of India, has activated the Intra-Circle Roaming (ICR) facility until 24 July 2026.
This will… pic.twitter.com/kQtXE4efw5
പ്രധാന നദികളെല്ലാം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ശിവസാഗർ ടൗൺ, നംഗ്ലാമുരഘട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദിഖോ, ദിസാങ് നദികൾ അപകടനിലയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. നെമാട്ടിഘട്ടിൽ ബ്രഹ്മപുത്രയും ഖോവാങ്ങിൽ ബുർഹിദിഹിങ്ങും ഗോലാഘട്ട്, നുമലിഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധൻസിരി നദിയും അപകടനില പിന്നിട്ടു. വ്യോമസേന, ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന (എൻഡിആർഎഫ്), സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന (എസ്ഡിആർഎഫ്), ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവീസസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ 71 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 12,284 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം 202 ദുരിതാശ്വാസ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
#WATCH | Assam: Indian Army intensifies flood relief and rescue operations under Operation 'Jal Rahat' in Sivasagar, Charaideo and Jorhat areas. (21.07)— ANI (@ANI) July 21, 2026
(Video Source: Pro Defence, Tezpur) pic.twitter.com/NcJVphrDP9
മലയോര മേഖലകളിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രളയത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ വ്യക്തമാക്കി. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ ചരായിദിയോ, നസീറ, ശിവസാഗർ, സോനാരി, ജോർഹട്ട്, ടിയോക്ക് എന്നിവിടങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും ബുധനാഴ്ച സന്ദർശിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അതിനിടെ, വാർത്താവിനിമയ ബന്ധം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ ടെലികോം വകുപ്പ് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ശിവസാഗർ, ചരായിദിയോ, ജോർഹട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂലൈ 24 വരെ ഇൻട്രാ സർക്കിൾ റോമിങ് (ഐസിആർ) സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കും. സ്വന്തം നെറ്റ്വർക്ക് ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും മറ്റ് ഏത് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർ വഴിയും സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ഗതാഗതം താറുമാറായി
We are grateful to our Army, Airforce, NDRF and all other security personnel who are leaving no stone unturned to bring people to safety. https://t.co/OzjVUoNhaE— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 21, 2026
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