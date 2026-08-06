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അസമിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷം; മരണസംഖ്യ 95 ആയി

563 ഗ്രാമങ്ങളിലായി 1.6 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം നേരിട്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജില്ല ശിവസാഗർ ജില്ലയാണ്.

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Rescue operation using Rubber boats in the flood affected areas (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 9:55 AM IST

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ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ആറുപേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ഈ വർഷത്തെ കാലവർഷക്കെടുതികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 95 ആയി. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഒരുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമാണെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ (ഡ്രിംസ്) ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബുധനാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആറ് മരണങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം സാധാരണ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ബിശ്വനാഥ്, ശിവസാഗർ ജില്ലകളിൽ രണ്ടുപേർ വീതവും ഗോലാഘട്ടിൽ ഒരാളുമാണ് മരിച്ചത്. മോറിഗാവ് ജില്ലയിലെ മയോങ് റവന്യൂ സർക്കിളിലുണ്ടായ നഗരപ്രളയത്തിലാണ് മറ്റൊരാൾ മരിച്ചത്. ഇതിനുപുറമെ ഉദൽഗുരിയിൽ ഒരാളെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു
നുമലിഗഡിലെ ധൻസിരി നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടരേഖയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് 14 ജില്ലകളിൽ ഭരണകൂടം അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. ഗോലാഘട്ട്, ലഖിംപുർ, ചറൈഡിയോ, ശിവസാഗർ, ബിശ്വനാഥ്, ധേമാജി, കാമരൂപ് (എം), ജോർഹട്ട്, സോണിത്പുർ, ടിൻസുകിയ, നാഗാവ്, ദരാങ്, കർബി ആംഗ്ലോങ്, ഉദൽഗുരി എന്നീ ജില്ലകളെയാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. നിലവിൽ 563 ഗ്രാമങ്ങളിലായി 1.6 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ദുരിതത്തിലാണ്. 57,000-ത്തിലധികം ആളുകളെ ബാധിച്ച ശിവസാഗർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ ഏറ്റവും രൂക്ഷം. ഗോലാഘട്ട്, ജോർഹട്ട് ജില്ലകളാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്.

കൃഷിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകർന്നു
സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പ്രളയം വലിയ തോതിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിശ്വനാഥിലെ ബ്രഹ്മജാനിൽ അഞ്ചിടത്തും ദരാങ്ങിലെ മംഗൽദോയിയിൽ രണ്ടിടത്തും ഉൾപ്പെടെ ഏഴിടങ്ങളിൽ പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ തകർന്നതായി ഡ്രിംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചറൈഡിയോയിലെ ചോലാപോതറിലുള്ള ഇരുമ്പുപാലത്തിനും ഉദൽഗുരിയിലെ താംഗ്ലയിലുള്ള നടപ്പാലത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. കാർഷിക മേഖലയിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 16,951 ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമി പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയ്ക്കും കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റു. 35,000-ത്തിലധികം വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രളയം ബാധിച്ചു. ശിവസാഗർ ജില്ലയിൽ മാത്രം 8,500 മൃഗങ്ങൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതം
ഗുവഹത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കാമരൂപ്, കാമരൂപ് (എം), മോറിഗാവ്, ജോർഹട്ട് എന്നീ നാല് ജില്ലകളിലായി 734 പേരെ നഗരപ്രളയം ബാധിച്ചു. കാമരൂപ് (എം) ജില്ലയിലെ സത്ഗാവ്, ഹാത്തിഗാവ് തുടങ്ങിയ വെള്ളത്തിനടിയിലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്, ഡി.ഡി.ആർ.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 80 പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. ഗുവഹത്തിയിലെ ജൂറിപാർ, അനിൽ നഗർ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുന്നത് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി. നിലവിൽ തുറന്ന 45 ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 12,356 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ 59 വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി 32,000-ത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അരി, പരിപ്പ്, ഉപ്പ്, കാലിത്തീറ്റ എന്നിവ വൻതോതിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അതിനാൽ നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് അധികൃതർ കർശനമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

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TAGGED:

GUWAHATI WATERLOGGING
GUWAHATI URBAN FLOODING
ASSAM DISASTER MANAGEMENT
BRAHMAPUTRA RIVER WATER LEVEL
ASSAM FLOOD DEATH TOLL

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