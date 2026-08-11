അസമിൽ പ്രളയസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം; മരണസംഖ്യ 101 ആയി
സംസ്ഥാനത്തെ 458 ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. 11,287.04 ഹെക്ടർ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ വിളകൾ നശിച്ചതായും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി
Published : August 11, 2026 at 11:41 AM IST
ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ പ്രളയസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ശിവസാഗർ ജില്ലയിലെ അംഗുരിയിൽ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ ഈ വർഷം പ്രളയത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 101 ആയി. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 1.26 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അസം സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ (എ.എസ്.ഡി.എം.എ) ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് അംഗുരി റവന്യൂ സർക്കിളിൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ചരൈദിയോ, ദരാങ്, ഗോലാഘട്ട്, ജോർഹട്ട്, കർബി ആംഗ്ലോങ്, നാഗോൺ, ശിവസാഗർ എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിലായി 1,26,431 പേരെയാണ് നിലവിൽ പ്രളയം സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഗോലാഘട്ട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ഏറ്റവും രൂക്ഷം. ഇവിടെ 71,000ത്തിലധികം ആളുകൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ശിവസാഗറിൽ 21,000ത്തിലധികം പേരെയും ജോർഹട്ടിൽ 13,000ത്തിലധികം ആളുകളെയുമാണ് പ്രളയജലം ബാധിച്ചത്. ഞായറാഴ്ചത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏഴ് ജില്ലകളിലായി 1.4 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ പ്രളയം ബാധിച്ചിരുന്നു.
കൃഷിനാശവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും
സംസ്ഥാനത്തെ 458 ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. 11,287.04 ഹെക്ടർ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ വിളകൾ നശിച്ചതായും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ദുരിതബാധിതർക്കായി ആറ് ജില്ലകളിലായി 89 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഭരണകൂടം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 24,000 പേരാണ് ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രളയജലം കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയതോടെ അണക്കെട്ടുകൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോലാഘട്ട്, നുമലിഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധൻസിരി നദിയും ശ്രീഭൂമിയിൽ കുഷിയാര നദിയും അപകടനിലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമായതോടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ജനജീവിതം പൂർണമായും സ്തംഭിച്ചു. വീട്ടുസാധനങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പലരും വീടുകളുടെ മുകൾനിലകളിലാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ഭരണകൂടം സജ്ജമാക്കിയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. നദീതീരങ്ങളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത്. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ സമീപത്തെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം ഇരച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
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കാലവർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയസ്ഥിതി അധികൃതർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം അവശ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾ ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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