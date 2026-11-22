വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി വിമാനമാർഗം വൻതാരയിൽ; അസമിലെ ആനക്കുട്ടി ‘രാജ’ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു
അസമിൽ പരിക്കേറ്റ് ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏഴ് ആഴ്ച പ്രായമുള്ള ആനക്കുട്ടി രാജയെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള വൻതാരയിലെ പ്രത്യേക മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് വിമാനമാർഗം എത്തിച്ചത്.
Published : November 22, 2026 at 4:13 PM IST
ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 'രാജ' എന്ന ആനക്കുട്ടി, ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള 'വൻതാര' വന്യജീവി രക്ഷാ-പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നു. അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന്, വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആനക്കുട്ടിയെ വിമാനമാർഗം ഇവിടെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 2-ന് ജനിച്ച രാജയ്ക്ക്, ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കാലിന് ഗുരുതരമായ ഒടിവ് സംഭവിച്ചു. തുടർന്ന് ആനക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സ്വയം പരിപാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ആനക്കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
ലഖിംപൂരിലെ മൃഗഡോക്ടർമാരായ ഡോ. പ്രശാന്ത് തബുരു, ഡോ. മാനവ് ശർമ്മ എന്നിവർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, രാജയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും അസമിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും കണ്ടെത്തി. അതോടെയാണ് രാജയെ വൻതാരയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടി വന്നത്. ആനക്കുട്ടിയുടെ ഉടമയായ ഭോലനാഥ് പെഗുവിൻ്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ 'വൻതാര' അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി ആനക്കുട്ടിയെ വിമാനമാർഗം ജാംനഗറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ചികിത്സാ വെല്ലുവിളികളും പരിചരണവും
വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രാജയുടെ ഒടിഞ്ഞ കാലിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടതായി 'വൻതാര'യിലെ മൃഗഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. പരിക്ക് ക്രമേണ ഭേദമായി വരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നവജാത മൃഗങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആൻ്റിബോഡികൾ നൽകുന്ന, അമ്മയുടെ ആദ്യപാലായ 'കൊളോസ്ട്രം' (colostrum) ഈ ആനക്കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
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ഇതുമൂലം രാജയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ദുർബലമാണ്. അതിനാൽ അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കം സാധാരണ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. രോഗമുക്തി വേഗത്തിലാക്കാൻ, അണുബാധകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി രാജയെ അതീവ ശുചിത്വമുള്ള, ഐസിയുവിന് സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആനക്കുട്ടിയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഘട്ടംഘട്ടമായി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി, കൃത്രിമ പാൽ, പ്രത്യേക പോഷകാഹാരങ്ങൾ, വിദഗ്ധ പരിചരണം എന്നിവ നൽകിവരുന്നു. രാജ ഇപ്പോൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചികിത്സയോട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കൂട്ടായ പരിശ്രമവും നന്ദിയും
രാജയുടെ ദൈനംദിന പരിചരണത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഉടമ ഭോലനാഥ് പെഗുവിൻ്റെ കുടുംബവും ജാംനഗറിലെ ഈ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട്. പൂർണമായും സുഖം പ്രാപിച്ച ശേഷം ആനക്കുട്ടിയെ തിരികെ അസമിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, മൃഗഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. അനന്ത് അംബാനിക്കും വന്താര ടീമിനും മുഖ്യമന്ത്രി ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി അറിയിച്ചു. അവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ളതും മാനുഷികവുമായ ഇടപെടലിനെയും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള വെറ്ററിനറി സഹായത്തെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. രാജ എത്രയും വേഗം പൂർണമായും സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
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