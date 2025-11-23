ETV Bharat / bharat

'സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ അഡ്വാൻസ് ഫീസ്'; കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി

സോണിത്പൂർ ജില്ലയിലെ രംഗപാര മണ്ഡലത്തിലെ താക്കൂർബാരിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

Assam CM Himanta Biswa Sarma speaking to media in Sonitpur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 8:59 PM IST

ദിസ്‌പൂര്‍: കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാർട്ടി തങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പണം പിരിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപണമുയര്‍ത്തി

കൂടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് 22 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ അവകാശപ്പെട്ടു. താക്കൂർബാരിയിൽ വച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം പരമാര്‍ശിച്ചത്.

“ഓരോ സ്ഥാനാർഥിയും ഒരു കോടി രൂപ മുൻകൂറായി നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് 3 കോടി രൂപ കൂടി നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോജോംഗം, ബാഗ്ബർ, ദൽഗാവ് തുടങ്ങി നിരവധി 'മിയ ആധിപത്യമുള്ള സീറ്റുകളിലാണ്' പ്രധാനമായും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്” -ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് പൂർണമായും 'മിയ' (ബംഗാളി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അസാമിലെ മുസ്‌ലിം വിഭാഗം) കളുടെ വോട്ടുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മിയകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഓക്‌സിജനാണ്. പാർട്ടി അവരുടെ വോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. മറുവശത്ത് ബിജെപി മിയ സമുദായത്തിനായി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ബഹുഭാര്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിഭാഗം ബുദ്ധിജീവികൾ നടത്തിയ സമീപകാല അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അസമിൽ നിരവധി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങൾ നിരവധി നിയമവിരുദ്ധ വിവാഹങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ, നിരവധി മുസ്ലീങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മുസ്ലീം സമൂഹം മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലും രണ്ടാം വിവാഹ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങള്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെ'ന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ആരംഭിച്ച അരുണോദൈ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം മിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "നല്ല പ്രവൃത്തികൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം, പക്ഷേ ഭൂമി കയ്യേറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നാൽ അവർ അനന്തരഫലങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും" അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

താക്കുർബാരിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മഹിളാ ഉദ്യമിത പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ 24,829 അംഗങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി 10,000 രൂപ വീതമുള്ള ചെക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്‌തു. അസമിലുടനീളം സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. "അരുണോദോയ് പദ്ധതി പ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്ക് അന്തസും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിച്ചു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

