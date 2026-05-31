'വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ വികസനവും സുരക്ഷയും'; കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി അസം മുഖ്യമന്ത്രി

കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുമായുള്ള ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്‌ചയുടെ വിവരങ്ങൾ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ തൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവച്ചു.

ASSAM CM HIMANTA BISWA SARMA S JAISHANKAR ASSEMBLY ELECTION CAMPAIGN RAJNATHSINGH
Assam CM meets S Jaishankar (X Post@DrSJaishankar)
By PTI

Published : May 31, 2026 at 7:34 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ, കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് എന്നിവരുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ നടത്തി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ചായിരുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ വികസനവും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഉത്തർപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവയുടെ മാതൃകയിൽ അസമിൽ പ്രതിരോധ നിർമാണ ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അസമിനെ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്‌തു. നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി അസമിൽ ഒരു 'ഡിഫൻസ് കോൺക്ലേവ്' സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും വിലയിരുത്തി. അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തതിന് രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു.

"രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് ജിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച എപ്പോഴും സമ്പന്നമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും ശക്തികേന്ദ്രമാണ്. മികച്ച ഭരണാധികാരി, സമർപ്പിതനായ പൊതുപ്രവർത്തകൻ, പരിചയസമ്പന്നനായ കാര്യകർത്താവ് എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിപുലമായ അനുഭവപരിചയമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്," മുഖ്യമന്ത്രി എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ പദ്ധതിയിൽ അസമിനെ ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും മാർഗനിർദേശവും തേടിയെന്നും ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഇന്ന് രാവിലെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ് ജയശങ്കർ ജിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ആഗോള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യ നിലവിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രശംസനീയമാണ്. "ഭാരതത്തിൻ്റെ ആക്‌ട് ഈസ്റ്റ് നയം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ പങ്കുവച്ചതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാര, ടൂറിസം ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്‌തു. ഭൂട്ടാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി അസമിൻ്റെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ ചർച്ചയ്‌ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ വിഷയങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവും മാർഗ നിർദേശങ്ങളും ഉടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

