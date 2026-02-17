'എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ'; 2014ലെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തില് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ
ഗുവാഹത്തി: 2014-ൽ അസം മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ രംഗത്തെത്തി.
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം ഗുവാഹത്തിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ്, തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഹിമന്ത വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2014-ൽ 58 കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എമാരുടെ പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുള്ള തീയതി തീരുമാനിക്കാൻ സോണിയ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ അംബുബാച്ചി മേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ദിവസം താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അന്ന് അമേരിക്കയിലായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർട്ടി നേതാക്കളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതോടെ സാഹചര്യം മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹിമന്ത അവകാശപ്പെട്ടു.
അന്ന് ആ തീരുമാനത്തിൽ തനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നിയിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതിനായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിൽ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയത്.
ബി.ജെ.പി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അസമിനെയും സനാതന ധർമ്മത്തെയും പൂർണമനസ്സോടെ സേവിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇതിന് താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് നന്ദി പറയുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്ന് പാർട്ടി നിരീക്ഷകനായി എത്തിയ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഭൂരിഭാഗം എം.എൽ.എമാരും തന്നെ പിന്തുണച്ചിരുന്നുവെന്നത് വസ്തുതയാണെന്നും ഇതിന് പലരും സാക്ഷികളാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഭാവിയിൽ പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഭൂപൻ ബോറയുടെ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കോൺഗ്രസ് ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഭൂപൻ ബോറ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നും, ബി.ജെ.പിയുടെ വാതിലുകൾ അദ്ദേഹത്തിനായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗൗരവ് ഗോഗിക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
അന്ന് താൻ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഗൗരവ് ഗോഗിയുടെ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കുന്ന താൻ അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ലെന്നും ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ വെളിപ്പെടുത്തി. 2014-ൽ തരുൺ ഗൊഗോയ് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ഹിമന്ത 2015-ലാണ് ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത്.
