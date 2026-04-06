എഐയും ഫോട്ടോഷോപ്പും, തെളിവുകള്‍ കൃത്രിമം, ആരോപണങ്ങളില്‍ കഴമ്പില്ല; പവൻ ഖേരയ്‌ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേരയ്‌ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ ഭാര്യ റിനികി ഭൂയാൻ ശർമ്മ. തനിക്കെതിരെ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങള്‍ വാസ്‌തവ വിരുദ്ധമെന്ന് റിനികി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 6, 2026 at 12:21 PM IST

ഗുവാഹത്തി (അസം): കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പവൻ ഖേരയ്‌ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ ഭാര്യ റിനികി ഭൂയാൻ ശർമ്മ രംഗത്ത്. തനിക്കെതിരെ പവൻ ഖേര തെറ്റായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു എന്ന് കാട്ടിയാണ് റിനികി ഭൂയാൻ ശർമ്മ പരാതി നല്‍കിയത്. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് ആവശ്യമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയും പ്രതികരിച്ചു.

ഞായറാഴ്‌ച ആണ് പരാതിക്കാധാരമായ പത്രസമ്മേളനം പവൻ ഖേര നടത്തിയത്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ ഭാര്യയ്‌ക്ക് മൂന്ന് വിദേശ പാസ്‌പോർട്ടുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുകയും അവരുടെ ബിസിനസ്‌ ഇടപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

പരാതി നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച റിനികി ഭൂയാൻ ശർമ്മ, തനിക്കെതിരായി പവൻ ഖേര ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്‍ പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. തനിക്കെതിരായി നടത്തിയ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് ആധാരമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കാണിച്ച തെളിവുകള്‍ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസും ഫോട്ടോഷോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, തന്‍റെ ഭാര്യയ്‌ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ, കോണ്‍ഗ്രസ് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. "പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് തന്‍റെ ഭാര്യയ്‌ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചത്" എന്നും അസം മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ പവൻ ഖേരയും ഗൗരവ് ഗൊഗോയിയും അടുത്തിടെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ ആരോപണം. "ഇന്നലെ, പവൻ ഖേരയും ഗൗരവ് ഗൊഗോയിയും രണ്ട് പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി, ഒന്ന് ഡൽഹിയിലും മറ്റൊന്ന് ഗുവാഹത്തിയിലും... ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തില്‍ പത്രസമ്മേളനങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ച കാര്യങ്ങള്‍ നല്‍കിയത് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി," -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, അസമിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ചാനലുകൾ കുറഞ്ഞത് 11 ടോക്ക് ഷോകളെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്... ഓരോ ടോക്ക് ഷോയിലും, കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കണമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് എത്തിയത്." -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"കോണ്‍ഗ്രസ് കൃത്രിമ പാസ്‌പോർട്ടാണ് കാണിച്ചത്. പാസ്‌പോർട്ടില്‍ എഐ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്‌തു. ലളിതമായ ഗൂഗിൾ റിവേഴ്‌സ് സെർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ കണ്ടെത്താം" -ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

"നിങ്ങൾ വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ, അത് വലിയ കുറ്റമാണ്, അതിനുള്ള ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവാണ്." -അസം മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ ഭാര്യക്ക് ഒന്നിലധികം പാസ്‌പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും ദുബായിലും അമേരിക്കയിലും ഉൾപ്പെടെ വിദേശത്ത് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ബിസിനസ് താൽപ്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ഖേര ആരോപിച്ചതാണ് വിവാദത്തിന് കാരണം. കേരളത്തിനൊപ്പം ഏപ്രിൽ 9 ന് അസമിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് വിവാദം. മെയ്‌ നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍. അതേസമയം, വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കുമെന്ന് പവൻ ഖേര വ്യക്തമാക്കി.

