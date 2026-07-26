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'മകളുടെ പ്രക്ഷോഭം, പിതാവിനെ ട്രോളരുത്'; കേശബ് മഹന്തയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ

മകളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ മന്ത്രിയെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപിക്കരുതെന്നും മകൾക്ക് സ്വന്തമായ ആശയങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നും അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പ്രതികരിച്ചു.

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അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 3:09 PM IST

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ഗുവഹാത്തി: നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ അസമിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഭരണകക്ഷി മന്ത്രിയുടെ മകൾ പങ്കെടുത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിനാണ് തിരികൊളുത്തിയത്. അസമിലെ ഭരണസഖ്യകക്ഷിയായ അസം ഗണ പരിഷത് നേതാവും റവന്യൂ-ദുരന്തനിവാരണ മന്ത്രിയുമായ കേശബ് മഹന്തയുടെ മകൾ ദിബിസ മഹന്തയാണ് വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിന് മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്‌ച ഗുവഹാത്തിയിലെ ചാചൽ പ്രദേശത്ത് വിദ്യാർഥികളും യുവജന സംഘടനകളും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച വലിയ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ദിബിസ പങ്കെടുത്തത്. പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദിബിസയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. എൻഡിഎ സർക്കാരിലെ മുതിർന്ന മന്ത്രിയുടെ മകൾ തന്നെ കേന്ദ്ര നിലപാടുകൾക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങിയത് സർക്കാരിനെയും ബിജെപി നേതൃത്വത്തെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. ഗുവാഹത്തിയിലെ ചാചൽ പ്രദേശത്ത് വിദ്യാർഥികളും യുവജന സംഘടനകളും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച വലിയ പ്രതിഷേധ കൂ

മന്ത്രിയെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപിക്കരുത്: മുഖ്യമന്ത്രി

സംഭവം വിവാദമായതോടെ ശനിയാഴ്‌ച പ്രതികരണവുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ തന്നെ നേരിട്ടെത്തി. മകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പേരിൽ മന്ത്രി കേശബ് മഹന്തയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അധിക്ഷേപിക്കാനോ ആക്രമിക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

"മകൾക്ക് പിതാവിൻ്റെ അതേ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മക്കൾ മുതിർന്നവരായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നത് ശരിയല്ല. നാളെ എൻ്റെ മകൻ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി താല്‌പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ കോടതിയിൽ കേസ് വാദിച്ചേക്കാം. അതിന് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകുമോ?" എന്ന് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ചോദിച്ചു.

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മുദ്രാവാക്യങ്ങളോട് വിയോജിപ്പ്; ദിബിസയോട് സംസാരിക്കും

അതേസമയം, പ്രതിഷേധത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ മകൾ ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോട് തനിക്ക് പൂർണ വിയോജിപ്പാണുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. "തൻ്റെ മകൾ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത തവണ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും," ശർമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ അസം റവന്യൂ മന്ത്രി കേശബ് മഹന്ത ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ, നീറ്റ് അട്ടിമറിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന മന്ത്രിയുടെ മകൾ തന്നെ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നത് അസമിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ സർക്കാരിനെതിരായ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

NEET PROTEST
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
NEET EXAM CONTROVERSY
PROTEST GUWAHATI
HIMANTA DEFENDS KESHAB MAHANTA

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