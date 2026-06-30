കുറ്റകൃത്യ നിയമങ്ങള് നടപ്പാക്കുന്നതില് സാങ്കേതിക കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിച്ചതില് മുന്നില് നില്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള് ഇവ
2024നും 2026നുമിടയില് കാര്യക്ഷമതയും ഡിജിറ്റല് ഉള്ക്കൊള്ളലും ഫൊറന്സിക് ശേഷിയും മെച്ചപ്പെട്ടു. ഗൗതം ദിബ്രിയിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്
Published : June 30, 2026 at 5:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ മൂന്ന് പുതിയ കുറ്റകൃത്യ നിയമങ്ങള് നടപ്പാക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ചതില് അസം, ചണ്ഡിഗഢ്, ഗോവ, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മുന്നിലെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. നിയമം നടപ്പാക്കി രണ്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷം സര്ക്കാര് നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്.
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ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള് മികച്ച രീതിയില് ഇത് നടപ്പാക്കി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ കഴിവിനൊത്ത പ്രയത്നം തുടരുകയാണെന്ന് ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന് പീനല് കോഡിനെ 2023ല് സര്ക്കാര് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎന്എസ്)യെന്ന് പുനര്നാമകരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് പോലെ തന്നെ സിആര്പിസിയെ ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷസംഹിത 2023(ബിഎന്എസ്എസ്), ഇന്ത്യന് എവിഡന്സ് ആക്ടിനെ ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയം2023(ബിഎസ്എ) എന്നുമാക്കി. പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പണം മുതല് വിധി ന്യായം വരെയുള്ള മുഴുവന് കുറ്റകൃത്യനീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങള് ഡിജിറ്റലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടു വന്നത്.
2025 നവംബര് മുതല് 2026 ജൂണ് വരെയുള്ള കണക്കുകളനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പുത്തന് കുറ്റകൃത്യ നിയമങ്ങളുടെ നടപ്പാക്കല് നിര്ണായകമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കിയി്ട്ടുണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ സംസ്ഥാന-കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ ന്യായ സംഹിത റാങ്കിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ സ്കോര് 46.47 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 70.06ശതമാനമായി വര്ദ്ധിച്ചു. അതായത് 24 ശതമാനത്തിന്റെ വര്ദ്ധന.
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ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമതയിലാണ്. ഇതിന് മൊത്തത്തില് 45ശതമാനം സ്കോര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സ്കോറാമ്. 2025 നവംബറിലെ 25.42 ശതമാനത്തില് നിന്നുമാണ് 2026 ജൂണില് 14.79 ശതമാനം വര്ദ്ധന വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തില് മെച്ചമുണ്ടായി കുറ്റപത്ര സമര്പ്പണം,നിര്ദ്ദിഷ്ട സമയപരിധികള്, മൊത്തത്തിലുള്ള പൊലീസ് പ്രകടന എന്നിവയിലെല്ലാം പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
റാങ്കിങിന് 25ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഐസിടി ആപ്ലിക്കേഷനില് ശക്തമായ വളര്ച്ചയുണ്ടായി.10.55ശതമാനത്തില് നിന്ന് ഇത് 17.20 ശതമാനമായാണ് വളര്ന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഇ സാക്ഷ്യ, ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡന്സ് മാനേജ്മെന്റ് ,സാങ്കേതികതയിലധിഷ്ഠിതമായ നയങ്ങള് എന്നിവ അതിവേഗം നാം സ്വായത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങള് ഇരുപത് ശതമാനം റാങ്കിങിന് പരിഗണിക്കുന്നു. 14.71 ശതമാനത്തില് നിന്ന് ഇത് 18.96ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. സ്ഥാപന അധിഷ്ഠിത തയാറെടുപ്പുകള് മെച്ചപ്പെട്ടെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ മെച്ചപ്പെട്ട നടപ്പാക്കല് നടപടികള്, ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങള് എന്നിവയും ഉണ്ടായി.
സംയോജിത ഘടകങ്ങള്ക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഇത് 6.42ശതമാനത്തില് നിന്ന് 8.48ശതമാനമായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ്,ഫൊറന്സിക്, ലബോറട്ടറികള് പ്രൊസിക്യൂഷന് ഏജന്സികള്,കോടതികള് എന്നിവയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഏകോപനമാണിത് കാട്ടുന്നത്.
70.06ശതമാനം എന്ന ദേശീയ സ്കോര് മികച്ച പുരോഗതിയാണ്. മുഴുവന് സ്കോറും നേടാന് എല്ലാ പരിധികളിലും ഏകീകൃത നടപ്പാക്കല് വേണം. ഡിസംബറോടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളും പൂര്ണമായും ഇത് നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സര്ക്കാര് വിവരങ്ങള് പ്രകാരം പുത്തന് ക്രിമിനല് നീതിന്യായ ചട്ടക്കൂട് പൊലീസിങ്, അന്വേഷണം, ഫൊറന്സിക് സൂചികകള് തുടങ്ങിയവയില് നിര്ണായക പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യക്ഷമത, മത്സരക്ഷമത, സാങ്കേതികത ഉള്ക്കൊള്ളല് തുടങ്ങിയവയിലും നിര്ണായക നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ സമയബദ്ധിതമായുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കുന്നത് 2014ല് 50.92ശതമാനമായിരുന്നെങ്കില് 2026ല് ഇത് 67.26ശതമാനമായി. 90 ദിവസത്തിനുള്ളില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കുന്നതിലും നിര്ണായകമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കാലയളവില് 39.56ല് നിന്ന് 60.95ശതമാനമായാണ് ഇത് ഉയര്ന്നിട്ടുള്ളത്.
കോടതികളിലെ പ്രഥമവിവര റിപ്പോര്ട്ടുകള് 39.01ല് നിന്ന് 67.26ശതമാനമായി വര്ദ്ധിച്ചു. സാങ്കേതികത നല്ല രീതിയില് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നല്കുന്ന സൂചനകള്.
സമാനമായി ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ട്രാക്കിങ് സിസ്റ്റം ഫോര് സെക്ഷന് ഒഫന്സസ്(ഐടിഎസ്എസ്ഒ)65ശതമാനത്തില് നിന്ന് 76.29 ശതമാനമായി വര്ദ്ധിച്ചു. സാങ്കേതികതയുടെ മികവാണ് ഇത് കാട്ടുന്നത്. സാങ്കേതികത വന്തോതില് നീതിന്യായ നിര്വഹണത്തെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
2024ലെ 12,821 സീറോ എഫ്ഐആര് രജിസ്ട്രേഷന് 2026ല് 63,572ലെത്തി. ഇ സാക്ഷ്യ ഡിജിറ്റല് എവിഡന്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇരട്ടിയിലേറെയായി. 23.07ശതമാനത്തില് നിന്ന് 48.78ശതമാനമായി വര്ദ്ധിച്ചു. സാക്ഷ്യ ഐഡികള് 5.57 ലക്ഷത്തില് നിന്ന് 46.50 ലക്ഷമായി. ഡിജിറ്റല് തെളിവ് കൈകാര്യം ചെയ്യലില് നിര്ണായക വര്ദ്ധനയുണ്ടെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഫോറന്സിക് പരിസ്ഥിതിയിലും നിര്ണായകമായ ശാക്തീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മൊബൈല് ഫൊറന്സിക് വാനുകള് പതിനാല് മടങ്ങ് വര്ദ്ധിച്ചു. 50 ല് നിന്ന് 700യാണ് വര്ദ്ധന. ഡിഎന്എ ഫൊറന്സിക് ലബോറട്ടറികല് 28ല് നിന്ന് മുപ്പതായി. സൈബര് ഫൊറന്സിക് ലബോറട്ടറികള് 27ല് നിന്ന് 28 ആയി.
പുത്തന് കുറ്റകൃത്യ നിയമങ്ങള് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ദേശീയതലത്തില് കാര്യശേഷി നിര്മാണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലുമായി 16.08ലക്ഷം പേര്ക്ക് പരിശീലനം നല്കി. 15.30 ലക്ഷം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, 43941 ജയില് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, 3,036 ഫൊറന്സിക് ഉദ്യോഗസ്ഥര്,18,884 ജുഡീഷ്യല് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, 12100പബ്ലിക് പ്രൊസിക്യൂട്ടര്മാര് തുടങ്ങിയവര്ക്കാണ് പരിശീലനം നല്കിയത്.നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലെ ഏകോപിത പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം വെളിവാക്കുന്നത്.