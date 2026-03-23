ETV Bharat / bharat

അസമിൽ ദാരുണാപകടം; ആംബുലൻസിൽ ട്രക്കിടിച്ച് നവജാത ശിശുവടക്കം ആറുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ടോൾ ഒഴിവാക്കാൻ അമിതവേഗതയിലെത്തിയ ചരക്ക് ട്രക്കാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. ഡ്രൈവറും സഹായിയും ഒളിവിലാണ്. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും അപകടകാരണമായെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

Tragic road accident in Dekiajuli (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 8:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദിസ്‌പൂർ: അസമിൽ രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസിൽ ട്രക്കിടിച്ച് ആറുപേർ മരിച്ചു. രണ്ട് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്‌ച പുലർച്ചെ ധേക്കിയാജുലിയിലെ ദേശീയപാത 15ൽ റബ്ബർട്ടോലയ്ക്ക് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ട്യൂലിപ് തേയിലത്തോട്ടത്തിൽനിന്ന് രോഗിയുമായി വന്ന ആംബുലൻസ് എതിർദിശയിൽ വന്ന ചരക്ക് ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ചികിത്സയ്ക്കായി രോഗിയെ തേസ്‌പൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ആറുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ, രോഗി, നവജാത ശിശു എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേരെ ഉടൻ തേസ്‌പൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വരുൺ പുരകായസ്‌ത പറഞ്ഞു. ഫയർഫോഴ്‌സും പൊലീസും ചേർന്ന് ആംബുലൻസ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്. ഇത് അപകടത്തിൻ്റെ തീവ്രത വെളിവാക്കുന്നു. പൊലീസും അടിയന്തര സേവന വിഭാഗങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ഹൈവേയിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മരിച്ചവരിൽ നവജാത ശിശു ഉള്ളത് ഏവരെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. ജനിച്ചയുടനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഈ പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രികളിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗം സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് രോഗികളെ വിദൂരത്തുള്ള തേസ്‌പൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ബന്ധുക്കളെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നത്.

അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്‌തത ഇത്തരം മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. ഇതിനായി ഡിഎൻഎ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെ വേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

തേസ്‌പൂരിൽനിന്ന് മംഗൾദോയിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന 16 ടയറുകളുള്ള കൂറ്റൻ ട്രക്കാണ് ആംബുലൻസിലിടിച്ചത്. നാഗോൺ-തേസ്‌പൂർ റൂട്ടിലെ രണ്ട് ടോൾ പ്ലാസകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ട്രക്ക് ധേക്കിയാജുലി ടൗണിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ട്രക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എന്നാൽ, ഡ്രൈവറെയും സഹായിയെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇവർ സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അയൽ ജില്ലകളിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി.

ദേശീയപാതയിലെയും സമീപത്തെ കടകളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിക്കുന്നു. പുലർച്ചെയുണ്ടായിരുന്ന കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയും കാഴ്‌ചാപരിമിതിയും അപകടത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കുന്നു. ട്രക്കിൻ്റെയും ആംബുലൻസിൻ്റെയും ബ്രേക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാൻ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസർ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്‌നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പെർമിറ്റുകളും കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും.

നിരന്തരം അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്ന ദേശീയപാത 15ലെ റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ദുരന്തം. പ്രദേശത്ത് വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ അമിതവേഗതയും ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളും പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ടോൾ ഒഴിവാക്കാൻ വലിയ ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ ചെറിയ റോഡുകളിലൂടെയും ടൗണുകളിലൂടെയും അമിതവേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കർശന പരിശോധനകൾ നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.